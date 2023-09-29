ЕЦБ может взять паузу в повышении процентных ставок в октябре - Freedom Finance Global

ЕЦБ может взять паузу в повышении процентных ставок в октябре, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"По данным Eurostat, в сентябре инфляция потребительских цен в еврозоне замедлилась с 5,3% до 4,3% годовых, но в сопоставлении месяц к месяцу после августовской дефляции на уровне 0,5% был зафиксирован рост цен на 0,3%. Фактические результаты вновь разошлись с прогнозами аналитиков, предполагавшими рост ИПЦ на 4,5% г/г и на 0,1% м/м. Статистику инфляции в еврозоне мы оцениваем как противоречивую, однако тренд на замедление роста цен сохраняется. В этой связи, на наш взгляд, ЕЦБ в октябре может взять паузу в повышении процентных ставок", - пишет эксперт.

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