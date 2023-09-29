Текущую оценку акций НМТП сложно назвать привлекательной - "БКС МИ"

Акции "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) интересны в долгосрочной перспективе, но их текущую оценку сложно назвать привлекательной, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Сильная сторона компании - высокий уровень операционной рентабельности (57% по прибыли от продаж за 1П23). Дивидендная доходность по итогам 2022 года составила 8,3%, что близко к среднерыночным уровням. Чистый долг отрицательный, - указывают эксперты в обзоре. - Из минусов - компания торгуется по 10,2х P/E по РСБУ, что недешево. По итогам 1П23 чистая прибыль снизилась на 13%. При этом итоговый результат по чистой прибыли за текущий год может улучшиться относительно прошлого года из-за слабого 2П22. Негативный момент в кейсе - компания закрыта для инвесторов, что несет в себе дополнительные риски из-за неопределенности".

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