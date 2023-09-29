"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Северстали

"Мои Инвестиции" пока сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций "Северстали", говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"Северсталь" изучает возможность строительства комплекса по выпуску окатышей в Череповце, оценивает инвестиции в 70 млрд руб. Потенциально новые проекты могли бы снизить базу для дивидендов, однако ожидаем, что это впишется в программу капитальных затрат компании и не окажет влияние на финансовые результаты в долгосрочном периоде. Так как в настоящий момент инициатива находится на стадии рассмотрения, не ожидаем рост затрат в ближайшее время, сохраняем позитивный взгляд на акции эмитента", - пишут эксперты.

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