.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Локальные снижения цены нефти пока не являются признаком разворота движения - "Финам"
.
29 сентября 2023 года 11:56
Локальные снижения цены нефти пока не являются признаком разворота движения - "Финам"
Локальные снижения котировок нефти марки Brent в целом пока не являются признаком разворота к движению вниз, сообщается в комментарии ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина. "Подъем стоимости фьючерсов на нефть марки Brent в конце сентября остановился. Сказались и сильная перекупленность, и близость важного рубежа сопротивления в районе $98/баррель. Несмотря на дефицит нефти на рынке, ряд инвесторов опасаются, что высокие процентные ставки могут оказать давление на западную экономику, что приведет к снижению спроса на сырье. При этом цены остаются возле годовых максимумов, - отмечает эксперт. - В пятницу ждем данные от компании Baker Hughes по буровой активности в США и Канаде, которые являются опережающим индикатором добычи на континенте. Сильное закрытие недели, месяца и квартала может дать новый повод для роста цен на нефть в начале октября, поэтому локальные снижения цен пока не являются признаком разворота вниз". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
.
29 сентября 2023 года 11:40
Москва. 29 сентября. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжил рост на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, сдерживающим фактором выступает просевшая нефть (Brent просела в район $95 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3120 пунктов на фоне ослабления рубля, в лидерах роста вступают бумаги "Сургутнефтегаза" и Сбербанка; во "втором эшелоне" второй день раллируют акции "Софтлайна". читать дальше
.29 сентября 2023 года 11:30
Среднесрочные перспективы роста цены акций Xiaomi выглядят ограниченными, говорится в комментарии аналитика "Финама" Ксении Лапшиной. "При оценке стоимости бумаг эмитента мы опирались на прогнозные мультипликаторы P/E, EV/EBITDA, EV/S и P/S компаний-аналогов. Данная методика предполагает небольшой... читать дальше
.29 сентября 2023 года 11:03
вершение сентябрьского налогового периода не располагает к укреплению национальной валюты, и в пятницу курс пары доллар/рубль, вероятно, продолжит двигаться в диапазоне 96-97,5 руб./$1, а на предстоящей неделе риски ослабления рубля усилятся в рамках сложившегося в последнее время негативного... читать дальше
.29 сентября 2023 года 10:41
Акции Bank of America Corp. (BofA) представляют интерес для покупок в настоящее время, сообщается в обзоре заместителя руководителя отдела анализа акций "Финама" Игоря Додонова. "Крупные банки США, в том числе и Bank of America, уверенно прошли через весенние потрясения в секторе, выдержали... читать дальше
.29 сентября 2023 года 10:24
Курс пары доллар/рубль может закрепиться выше уровня в 97 руб./$1 на торгах в пятницу, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Завершение налоговых выплат в условиях все более явной перспективы затягивания с запуском мер, способных сбалансировать спрос и предложение валюты, дает... читать дальше
.29 сентября 2023 года 10:11
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут отчетность TCS Group, статистика из России, США, Европы и КНР: - ВВП России; - Результаты TCS Group за 2К23 по МСФО; - Ценовой индекс расходов на личное... читать дальше
.29 сентября 2023 года 09:57
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3100-3150 пунктов на торгах в пятницу, прогнозирует главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Вероятно, инвесторы могу начать закрывать прибыльные позиции перед выходными, по этой причине возможны просадки индекса в течение... читать дальше
.29 сентября 2023 года 09:45
Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов
Москва. 29 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.29 сентября 2023 года 09:43
Основными факторами движения для котировок рублевых гособлигаций в настоящее время остаются динамика национальной валюты и рост ожиданий дальнейшего повышения ключевой ставки Банка России по итогам заседания в октябре 2023 года, сообщается в обзоре управляющего по анализу банковского и финансового... читать дальше
.29 сентября 2023 года 09:30
Акции "Московской биржи" по-прежнему представляют интерес для инвесторов в качестве защитного актива, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Михаил Шлемов, Светлана Асланова и Елизавета Лебедева. "Московская биржа" объявила параметры своей новой стратегии. Компания нацелена увеличение... читать дальше
.29 сентября 2023 года 09:18
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 0,029 рубля за штуку, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Мы положительно оцениваем опубликованную отчетность ВТБ за первые восемь месяцев текущего года по... читать дальше
.29 сентября 2023 года 09:15
Фондовые индексы США завершили торги четверга позитивом. Фондовые индексы АТР в основном снижаются в пятницу. Цены на нефть слабо колеблются утром в пятницу. читать дальше
.29 сентября 2023 года 09:06
Ближайшими целями текущего подъема индекса Мосбиржи могут быть уровни 3135-3140 пунктов, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин. "На российском рынке акций продолжается отскок от 3000 пунктов по индексу Мосбиржи. Накануне скорость восстановления лишь увеличилась, котировки прибавили 1,4%.... читать дальше
.29 сентября 2023 года 08:55
Москва. 29 сентября. Доллар США и юань немного подрастают на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль стабилен в условиях отсутствия заметных драйверов к движению. читать дальше
.28 сентября 2023 года 19:34
Рубль в четверг слегка подешевел к бивалютной корзине с учетом завершения налогового периода сентября
Москва. 28 сентября. Доллар США перешел к небольшому снижению, евро и китайский юань, напротив, слегка ускорили темпы роста на Московской бирже по итогам торгов четверга. Рубль немного подешевел к бивалютной корзине в условиях завершения налогового периода сентября. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.