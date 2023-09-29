Рынок акций РФ утром превысил 3120п по индексу МосБиржи, лидируют Сургутнефтегаз и Сбербанк

Москва. 29 сентября. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжил рост на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, сдерживающим фактором выступает просевшая нефть (Brent просела в район $95 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3120 пунктов на фоне ослабления рубля, в лидерах роста вступают бумаги "Сургутнефтегаза" и Сбербанка; во "втором эшелоне" второй день раллируют акции "Софтлайна".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3123,96 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1011,18 пункта (+0,01%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 4,4%.

Доллар вырос до 97,35 рубля (+0,55 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+2,5% и +4,4% "префы"), Сбербанка (+1,4% и +1,5% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Сбербанк (MOEX: SBER) анализирует тему возможного выкупа собственных акций у инвесторов-нерезидентов, но на данный момент у кредитной организации конкретных планов в этом отношении нет, сообщил "Интерфаксу" глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах форума "Эко Алтай. Нить природы". "Пока у нас конкретных планов нет. Мы думаем на эту тему, но пока нет планов", - сказал он.

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,4%), OZON (MOEX: OZON) (-0,3%), бумаги "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", по индексу МосБиржи взгляд остается неизменным - индикатор продолжает колебаться в широкой боковой формации, которая сформировалась в августе. Ближайший ориентир находится возле отметок 3135-3140 пунктов. Тем не менее, высокие цены на нефть дают надежду на продолжение движения к верхней границе в основном за счет нефтегазового сектора. На американском рынке, скорее всего, сохранится повышенная волатильность, однако начало октября может быть позитивным, поскольку за эти выходные власти США могут прийти к согласию по бюджету и избежать "шатдауна", полагают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в конце недели на рынки вернулся аппетит к риску, инвесторы в пятницу закрывают сентябрь и III квартал.

Торговля нефтью в последние дни проходит достаточно волатильно, при этом на данный момент можно наблюдать выкуп фьючерсов при достижении краткосрочных минимумов, что подтверждает преобладание "быков" на рынке и высокую вероятность движения к новым пикам в ближайшие сессии, отмечает она.

У ближайших важных сопротивлений по индексам МосБиржи и РТС инвесторы могут пересмотреть свои позиции и приступить к фиксации прибыли. При более позитивном сценарии индикаторы будут пытаться развить рост, а индекс МосБиржи, в частности, в ближайшие сессии вернется выше 3200 пунктов, для чего понадобится продолжение отскока за рубежом и отсутствие негативных фундаментальных факторов, полагает Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 3100-3150 пунктов. Вероятно, инвесторы могу начать закрывать прибыльные позиции перед выходными, по этой причине возможны просадки индекса в течение дня. "Несмотря на это, мы по-прежнему отдаем предпочтение акциям нефтегазовых компаний", - отмечает аналитик.

Поддержку акциям ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) и "Русагро" (MOEX: AGRO) могут оказать новости о том, что власти Китая разрешили импорт свинины из России. "Для производителей свинины возможность экспорта в Китай позволит увеличить выручку от этого сегмента бизнеса в разы. Дело в том, что КНР - крупнейший импортер свиного мяса (порядка 20% всех мировых поставок), однако ввоз российской свинины был под запретом с 2008 года. На этом фоне ожидаем сильного роста выручки от мясных сегментов "Черкизово" и "Русагро" в ближайшие годы", - отметил Головинов.

По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, снижение нефти повышает желание зафиксировать прибыль по акциям.

Накануне рынок акций РФ ощутимо вырос и окончательно разбил сформированный с начала осени краткосрочный нисходящий канал. Это хороший технический сигнал для рынка, считает Антонов. Теперь ближайшим сопротивлением для индекса МосБиржи выступает район 3190 пунктов, а очень сильной поддержкой - 3000 пунктов.

Что касается нефти, то он по-прежнему ожидает ее роста в район $100 за баррель, возможно уже на следующей неделе, когда закончатся игры крупных спекулянтов в преддверии ближайшей экспирации. Не исключено, что во второй половине торгов в пятницу покупки нефти активизируются, поскольку "медведи" начнут прикрывать "шорты" перед выходными, полагает Антонов.

В США накануне индексы акций выросли на 0,4-0,8%. Сдерживающим фактором для "быков" стали результаты аукциона по продаже 7-летних гособлигаций США: доходность размещения составила 4,673% годовых, что стало максимальным уровнем с 2009 года.

ВВП США во втором квартале вырос на 2,1% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательных данных министерства торговли страны. Эта оценка совпала как с ранее объявленными данными, так и с консенсус-прогнозом аналитиков. В первом квартале рост ВВП составлял 2%.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia подрос на 0,4%, биржи Южной Кореи и материкового Китая закрыты на праздники, гонконгский Hang Seng прибавил 2,5%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,5-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,4-0,6%).

На нефтяном рынке цены утром в пятницу пытаются стабилизироваться после повышенной волатильности последних двух сессий.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $95,04 за баррель (-0,3% и -1,2% накануне), ноябрьская цена WTI - $91,71 за баррель (+0,01% и -2,1% в четверг).

В ходе торгов накануне котировки Brent поднимались до $97,69 за баррель, а цена WTI превышала $95 за баррель впервые за год.

Доходность 10-летних государственных облигаций США в последние дни находится около отметки 4,6%, рекордной с 2007 года. Доходность демонстрирует отрицательную зависимость с ценой облигаций.

Тем временем ранее на этой неделе Минэнерго США сообщило, что резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на прошлой неделе на 943 тыс. баррелей - до минимума с июля 2022 года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Софтлайна" (+22,5%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+7,4%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+5,1%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+4,4%).

Акции "Софтлайна" активно растут второй день подряд, в четверг их котировки выросли на 33,6%. Аналитики связывают заметный рост акций "Софтлайна" в последние два дня с включением их с 28 сентября 2023 года в Сектор Рынка инноваций и инвестиций Московской биржи, что дает инвесторам более выгодные условия, в частности в вопросах налогообложения.

Цена размещения акций "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+1,8%, до 224,74 рубля) в рамках SPO составила 220,68 руб. за штуку, сообщила в пятницу компания.

Подешевели после отсечки дивидендов акции "ПАО "Белуга (MOEX: BELU) групп" (-5,7%), также просели бумаги ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-3%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (-2,9%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 17,11 млрд рублей (из них 6,25 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,66 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза" и 1,48 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").