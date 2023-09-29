Акции BofA интересны для покупок в текущий момент - "Финам"

Акции Bank of America Corp. (BofA) представляют интерес для покупок в настоящее время, сообщается в обзоре заместителя руководителя отдела анализа акций "Финама" Игоря Додонова.

"Крупные банки США, в том числе и Bank of America, уверенно прошли через весенние потрясения в секторе, выдержали жесткие стресс-тесты ФРС и показали в целом неплохие финансовые результаты во II квартале. Мы полагаем, что благодаря высокой диверсификации и большим масштабам бизнеса, сильным капитальным позициям, ведущие игроки продолжат неплохо смотреться в финансовом плане в нынешних сложных экономических условиях и рассчитываем на постепенное улучшение отношения инвесторов к их акциям. За последние недели цена бумаги Bank of America заметно скорректировалась вниз вместе с широким рынком, и мы считаем, что акции эмитента стали интересными для покупки", - указывает эксперт.

Bank of America Corp. - крупный американский финансовый конгломерат, оказывающий весь спектр финансовых услуг физическим и юридическим лицам, правительствам и мировым корпорациям. Входит в четверку ведущих американских финансовых холдингов, где занимает второе место по величине активов вслед за JPMorgan Chase & Co.

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