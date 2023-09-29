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29 сентября 2023 года 09:45

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 29 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг с позитивной динамикой. Повышение S&P 500 и Dow Jones стало максимальным с 14 сентября, Nasdaq - с 11 сентября. При этом сдерживающее влияние на рынок оказали результаты аукциона по продаже семилетних гособлигаций США. Доходность размещения составила 4,673% годовых, что стало максимальным уровнем с 2009 года.

Кроме того, инвесторы оценивали статистику и корпоративные новости. Экономика США во втором квартале выросла на 2,1% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательных данных министерства торговли страны. Эта оценка совпала как с ранее объявленными данными, так и с консенсус-прогнозом аналитиков. В первом квартале рост ВВП составлял 2%. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. - до 204 тыс., по данным министерства труда США. Эксперты в среднем прогнозировали более значительное повышение - на 14 тыс., сообщает Trading Economics.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в пятницу, биржи Южной Кореи и материкового Китая закрыты в связи с праздниками. Инвесторы оценивают макроэкономическую статистику из Японии. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов потерял 0,05%. Гонконгский индекс Hang Seng снижается на 1,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,4%.

Индекс потребительского доверия в Японии в сентябре упал до шестимесячного минимума в 35,2 пункта по сравнению с 36,2 пункта в августе и максимальными за 19 месяцев 37,1 пункта в июле, сообщило правительство. Аналитики в среднем не ожидали изменения показателя в этом месяце. Темпы роста розничных продаж в Японии в августе не изменились по сравнению с июлем и составили максимальные с февраля 7% в годовом выражении, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности страны. Июльский показатель был пересмотрен с ранее объявленных 6,8%. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя в прошлом месяце на 6,6%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок слегка снижаются утром в пятницу после заметного падения накануне. Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $94,98 за баррель, что на 0,4% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на 1,2% - до $95,38 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени опустились всего на 0,07% и составили $91,65 за баррель. По итогам прошлой сессии они упали на 2,1% - до $91,71 за баррель.

"Откат вниз цен на нефть давно назревал. Котировкам несколько долларов не хватило до $100, и трейдеры на энергетическом рынке быстро фиксируют прибыли с учетом волатильности на рынках облигаций", - написал старший аналитик OANDA Эдвард Мойя. "Если обвал на рынке бондов усилится, спрос на нефть явно пострадает во всем мире", - добавил он. Доходность 10-летних гособлигаций США в последние дни находится около отметки 4,6% годовых, рекордной с 2007 года.

Тем временем ранее на этой неделе Минэнерго США сообщило, что резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на прошлой неделе на 943 тыс. баррелей - до минимума с июля 2022 года. Более того, аналитики Saxo Bank считают, что запасы в Кушинге близки к минимумам с 2014 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 28 сентября выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 5,196 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,549 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,13% и составил 106,32 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,1%, опустившись до 856,83 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Почта России-001Р-10" (-0,53%), "ГК Самолет БО-П12" (-0,51%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (-0,44%), а в лидерах повышения - облигации "Газпром капитал БО-05" (+0,13%), "РЖД-001P-02R" (+0,12%) и "Новотранс-001Р-03" (+0,11%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Солид-лизинг" завершило размещение облигаций серии БО-01 объемом 700 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Размещение прошло по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 16% годовых. Размер ставки 2-7-го купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 4%. Купоны полугодовые.

Девелопер "Джи-групп" установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей на уровне 15,4% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 16,31% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 28 сентября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 16% годовых, а объем размещения - "не менее 1 млрд рублей". По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 6-го купона будет погашено 10% от номинальной стоимости бондов, в даты выплаты 7-12-го купонов - по 15% от номинала. Техразмещение запланировано на 3 октября.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) увеличила объем размещения 4-летних облигаций серии 001P-26 с не менее 10 млрд до 15 млрд рублей. Купоны по выпуску переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред, продолжительность купонов - раз в квартал. Финальный ориентир спреда установлен в размере 190 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск прошел 28 сентября. Техразмещение запланировано на 3 октября.

ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) 3 октября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии БО-П12 объемом не менее 20 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными, ориентир ставки купонов - значение ключевой ставки Банка России (действующее на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок) + премия не выше 1,3%. Длительность купонов - раз в квартал. Техразмещение запланировано не позднее 11 октября.

ООО "ХК Финанс" установило ставку 6-7-го купонов облигаций серии 001Р-08 на уровне 13% годовых. Компания начала размещение 3-летнего займа на 3 млрд рублей в июле 2022 года и закончила в мае 2023 года. Ставка 1-5-го квартальных купонов до оферты с исполнением 11 октября 2023 года установлена на уровне 9,75% годовых.

ООО "Главстрой" установило ставку 9-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 14,5% годовых. Ставка 10-го купона будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2%. Выпуск на 1,5 млрд рублей был размещен в октябре 2019 года по закрытой подписке в пользу СПАО "Ингосстрах" (MOEX: INGS). Срок обращения бумаг - 5 лет. Ставка текущего купона - 9,5% годовых.

ООО "Новосибирский завод резки металла" (НЗРМ) установило ставку 22-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Эмитент в январе 2022 года завершил размещение выпуска 5-летних бондов объемом 160 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 14,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-18-го купонов, купоны ежемесячные. Ставки 19-60-го купонов равны наименьшему из значений: ключевой ставке ЦБ, действующей на 7 рабочий день до даты начала купона, плюс 5,75% годовых или величине 15,75% годовых. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонов будет погашено по 7,5% от номинала, еще 25% от номинала - в дату окончания 60-го купона.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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