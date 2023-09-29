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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Курс пары доллар/рубль может закрепиться выше 97 руб./$1 в пятницу - ПСБ
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29 сентября 2023 года 10:24

Курс пары доллар/рубль может закрепиться выше 97 руб./$1 в пятницу - ПСБ

Курс пары доллар/рубль может закрепиться выше уровня в 97 руб./$1 на торгах в пятницу, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Завершение налоговых выплат в условиях все более явной перспективы затягивания с запуском мер, способных сбалансировать спрос и предложение валюты, дает основания ожидать развитие роста курса доллара с движением в направлении пиков начала сентября, в зону 98-98,5 руб./$1", - отмечает аналитик в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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