Курс пары доллар/рубль может закрепиться выше 97 руб./$1 в пятницу - ПСБ

Курс пары доллар/рубль может закрепиться выше уровня в 97 руб./$1 на торгах в пятницу, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Завершение налоговых выплат в условиях все более явной перспективы затягивания с запуском мер, способных сбалансировать спрос и предложение валюты, дает основания ожидать развитие роста курса доллара с движением в направлении пиков начала сентября, в зону 98-98,5 руб./$1", - отмечает аналитик в комментарии.

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