Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3100-3150п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3100-3150 пунктов на торгах в пятницу, прогнозирует главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Вероятно, инвесторы могу начать закрывать прибыльные позиции перед выходными, по этой причине возможны просадки индекса в течение дня. Несмотря на это, мы по-прежнему отдаем предпочтение нефтегазовым компаниям", - отмечает эксперт в комментарии.

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