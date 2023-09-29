Основные факторы для ОФЗ - динамика рубля и рост ожиданий подъема ставки ЦБР - ПСБ

Основными факторами движения для котировок рублевых гособлигаций в настоящее время остаются динамика национальной валюты и рост ожиданий дальнейшего повышения ключевой ставки Банка России по итогам заседания в октябре 2023 года, сообщается в обзоре управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Кривая ОФЗ в четверг продолжила рост на 6-18 б.п.; инверсия на участке 1-10 лет также увеличилась - на 6 б.п. - до 64 б.п. (12,54% и 11,90% годовых соответственно). Котировки госбумаг продолжают остро реагировать на динамику национальной валюты, которая вновь начинает демонстрировать слабость. Данный фактор в четверг затмило решение Минфина сократить программу заимствований на текущий год примерно на 1 трлн руб. Таким образом, совокупная программа заимствований на 2023 год должна составить около 2,5 трлн руб., в то время как ведомство уже привлекло 2,3 трлн руб. за 9М23. До конца года будет погашен выпуск ОФЗ на 150 млрд руб., в результате объем нетто-размещений может оказаться крайне незначительным (официальный план по аукционам на IV квартал пока не опубликован), - пишет эксперт в материале. - Это, безусловно, крайне позитивный краткосрочный фактор для ОФЗ. Однако ключевым фактором остаются динамика рубля и рост ожиданий дальнейшего повышения ключевой ставки (ждем +100 б.п. в октябре). Кроме того, уже с января Минфин вновь вернется к планам размещения ОФЗ примерно по 1 трлн руб. в квартал. В этой ситуации спрос на флоатеры сохраняется на высоком уровне".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.