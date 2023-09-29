Акции Мосбиржи остаются интересными в качестве защитного актива - "Мои Инвестиции"

Акции "Московской биржи" по-прежнему представляют интерес для инвесторов в качестве защитного актива, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Михаил Шлемов, Светлана Асланова и Елизавета Лебедева.

"Московская биржа" объявила параметры своей новой стратегии. Компания нацелена увеличение капитализации компании до 700 млрд руб. с текущих 412 млрд руб. за счет долгосрочного роста чистой прибыли и восстановления мультипликаторов до исторических. Мы считаем эти цели амбициозными, но достижимыми, учитывая возможный неорганический рост, а также органический рост за счет спроса на услуги биржи со стороны как розничных, так и корпоративных клиентов с целью инвестиций или привлечения долга/капитала, развития новых платформенных продуктов и выгоды от длительного сохранения относительно высоких процентных ставок", - указывают эксперты.

Также аналитики обращают внимание, что биржа нацелена на активное увеличение своего комиссионного дохода - в среднем на более чем 13% в период 2023-28 гг. (12% в 2018-22 гг.). При этом соотношение издержек и комиссионного дохода должно быть в пределах 50-55%. "Для примера, в 2019-22 гг. этот показатель был на уровне 49-64%. Можно предположить, что менеджмент нацелен на замедление среднего роста издержек до около 10-11% против 13% в 2018-22 гг." - отмечают они в материале.

Согласно новой дивидендной политике, минимальный уровень выплаты дивидендов, определенный стресс-тестом составляет 50%, однако биржа намерена выплачивать весь свободный денежный поток (за вычетом ряда показателей, оговоренных в стратегии) в качестве дивидендов минимум один раз год (вопрос промежуточных дивидендов пока не рассматривается), указывают эксперты телеграм-канала.

"Мы считаем, что руководство биржи останется консервативным, исходя из необходимости реализации стратегии и по итогам 2023 года будет рекомендовать дивидендные выплаты на уровне 55% от чистой прибыли, что предполагает дивиденд 14 рублей на акцию и доходность 8%. Однако по мере реализации стратегии выплаты могут быть постепенно увеличены до 85% в 2028 году", - пишут аналитики в обзоре.

"Мы сохраняем свой позитивный взгляд на акцию как на защитный актив. По нашим прогнозам, рост процентных ставок окажет позитивное влияние на процентный доход в 2023-24 гг., а рост спроса российских инвесторов (как розничных, так и корпоративных) поддержит рост комиссионного дохода. Акции "Московской биржи" торгуются на мультипликаторе Р/Е 2024г 9,4х или с 33% дисконтом к историческому уровню", - указывают эксперты.

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