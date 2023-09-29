"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 0,029 рубля за штуку, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Мы положительно оцениваем опубликованную отчетность ВТБ за первые восемь месяцев текущего года по МСФО и полагаем, что она будет оказывать умеренную поддержку акциям банка в краткосрочной перспективе", - отмечает эксперт.

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