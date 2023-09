Рост S&P 500 и Dow Jones в четверг был максимальным за 2 недели

Фондовые индексы США завершили торги четверга позитивом. Фондовые индексы АТР в основном снижаются в пятницу. Цены на нефть слабо колеблются утром в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг с позитивной динамикой.

Повышение S&P 500 и Dow Jones стало максимальным с 14 сентября, Nasdaq - с 11 сентября, сообщает MarketWatch.

Определенное негативное влияние на рынок оказали результаты аукциона по продаже семилетних гособлигаций США. Доходность размещения составила 4,673% годовых, что стало максимальным уровнем с 2009 года.

"В начале дня рынок акций рос, но результаты аукциона госбумаг несколько охладили ралли", - заявил старший портфельный управляющий Dakota Wealth Management Роберт Павлик. Между тем поддержку рынку оказал рост котировок акций технологических компаний, отметил он.

Кроме того, инвесторы оценивали статистику и корпоративные новости.

Экономика США во втором квартале выросла на 2,1% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательных данных министерства торговли страны. Эта оценка совпала как с ранее объявленными данными, так и с консенсус-прогнозом аналитиков. В первом квартале рост ВВП составлял 2%.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. - до 204 тыс., по данным министерства труда США. Эксперты в среднем прогнозировали более значительное повышение - на 14 тыс., сообщает Trading Economics.

Цена акций Peloton Interactive (SPB: PTON) выросла в четверг на 5,4%. Производитель спортивных тренажеров с подключением к интернету станет эксклюзивным поставщиком цифрового фитнес-контента для Lululemon Athletica (SPB: LULU). В свою очередь этот ритейлер станет основным партнером Peloton на рынке спортивной одежды, сообщили компании.

Производитель техники для сельхозработ AGCO (SPB: AGCO) объявил о покупке 85%-ной доли в сельскохозяйственном портфеле Trimble Inc. (SPB: TRMB), занимающейся разработкой навигационных систем, за $2 млрд. Бумаги AGCO подорожали на 2,8%, Trimble - на 6,5%.

Котировки акций Uber Technologies (SPB: UBER) повысились на 2,2%. С 13 ноября главным финансовым директором компании, предоставляющей услуги по доставке еды и заказу такси, станет Прашант Махендра-Раджа, который в настоящее время занимает аналогичную должность в Analog Devices (SPB: ADI).

Помимо этого, подорожали бумаги представителей финансовой сферы, включая JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 1,2%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 1%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 1,1%, Visa Inc. (SPB: V) - на 0,9%, Citigroup Inc. (SPB: C) - на 1,8%, Morgan Stanley (SPB: MS) - на 0,7%, American Express Co. (SPB: AXP) - на 0,2%.

Между тем стоимость Accenture (SPB: ACN) опустилась на 4,3%. Консалтинговая компания в июне-августе получила скорректированную прибыль лучше ожиданий, но выручка их не оправдала.

Производитель чипов памяти Micron Technology (SPB: MU) зафиксировал чистый убыток в четвертом финквартале (июнь-август), а его выручка упала в 1,7 раза. Цена акций компании снизилась на 4,4%.

Котировки бумаг CarMax Inc. (SPB: KMX) рухнули на 13,4%. Компания, занимающаяся продажей подержанных автомобилей, во втором финквартале (июнь-август) получила чистую прибыль на уровне ожиданий, однако выручка не дотянула до прогноза.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 116,07 пункта (на 0,35%) - до 33666,34 пункта. Лидерами повышения среди компонентов индекса стали акции Intel Corp. (SPB: INTC), подорожавшие на 1,7%, а также Caterpillar (SPB: CAT), Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) и UnitedHealth Group (SPB: UNH) - на 1,3%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день выросло на 25,19 пункта (на 0,59%) и составило 4299,7 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 108,43 пункта (на 0,83%) и достиг 13201,28 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в пятницу, биржи Южной Кореи и материкового Китая закрыты в связи с праздниками.

Инвесторы оценивают макроэкономическую статистику из Японии.

В частности, безработица в стране в августе неожиданно не изменилась по сравнению с июлем и осталась на уровне максимальных с марта 2,7%, сообщило министерство внутренних дел и связи страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал, что показатель снизится до 2,6%.

Индекс потребительского доверия в Японии в сентябре упал до шестимесячного минимума в 35,2 пункта по сравнению с 36,2 пункта в августе и максимальными за 19 месяцев 37,1 пункта в июле, сообщило правительство. Аналитики в среднем не ожидали изменения показателя в этом месяце, по данным Investing.com.

Число домов, строительство которых было начато в стране в августе, снизилось на максимальные с апреля 9,4% в годовом выражении, говорится в отчете министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма. Снижение показателя ускорилось по сравнению 6,7% месяцем ранее и фиксируется в этом году уже шестой раз. Эксперты, чьи средние оценки приводит Trading Economics, прогнозировали падение на 8,9% в прошлом месяце.

Темпы роста розничных продаж в Японии в августе не изменились по сравнению с июлем и составили максимальные с февраля 7% в годовом выражении, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности страны. Июльский показатель был пересмотрен с ранее объявленных 6,8%. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя в прошлом месяце на 6,6%, по данным Trading Economics.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 снижается на 0,2% в ходе торгов. Лидерами падения выступают электроэнергетические Chubu Electric Power и Kansai Electric Power, чьи акции дешевеют на 5,6% и 5,5% соответственно.

Между тем бумаги технологических Advantest Corp., Renesas Electronics и Tokyo Electron прибавляют в цене 2,8%, 2,3% и 2,1% соответственно. Капитализация TDK растет на 2%.

Гонконгский индекс Hang Seng теряет 1,4%. Рыночная стоимость электроэнергетической Power Assets Holdings сокращается на 0,7%, транспортно-логистической Orient Overseas (International) Ltd. - на 0,6%, нефтегазовой China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) - на 0,2%.

При этом повышаются котировки акций компаний, работающих в сферах здравоохранения и недвижимости: Alibaba (SPB: BABA) Health Information Technology - на 9,8%, JD Health International - на 7,4%, Wharf Real Estate Investment - на 5,9%, Hang Lung Properties - на 5,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,4%. Акции горнодобывающих гигантов BHP Group и Rio Tinto дорожают на 1,3% и 1,2% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок слабо колеблются утром в пятницу, стабилизировавшись после повышенной волатильности последних двух сессий.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 мск составляет $95,05 за баррель, что на $0,33 (0,35%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на $1,17 (1,2%) - до $95,38 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,05 (0,05%) и составили $91,76 за баррель. По итогам прошлой сессии они упали на $1,97 (2,1%) - до $91,71 за баррель.

В ходе торгов накануне котировки Brent поднимались до $97,69 за баррель, а цена WTI превышала $95 за баррель впервые за год.

"Откат вниз цен на нефть давно назревал. Котировкам несколько долларов не хватило до $100, и трейдеры на энергетическом рынке быстро фиксируют прибыли с учетом волатильности на рынках облигаций", - написал старший аналитик OANDA Эдвард Мойя.

"Если обвал на рынке бондов усилится, спрос на нефть явно пострадает во всем мире", - добавил он.

Доходность 10-летних государственных облигаций в последние дни находится около отметки 4,6%, рекордной с 2007 года. Доходность демонстрирует отрицательную корреляцию с ценой облигаций.

Тем временем ранее на этой неделе Минэнерго США сообщило, что резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на прошлой неделе на 943 тыс. баррелей - до минимума с июля 2022 года.

Более того, аналитики Saxo Bank считают, что запасы в Кушинге близки к минимумам с 2014 года.