Рубль стабилен относительно доллара и юаня в условиях отсутствия ярких сигналов к движению

Москва. 29 сентября. Доллар США и юань немного подрастают на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль стабилен в условиях отсутствия заметных драйверов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 96,92 руб./$1 (+11,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 8,18 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1 коп. - до 13,318 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль не показывает заметной динамики в условиях отсутствия ярких драйверов к движению. Нефтяные котировки показывают разнонаправленную динамику. Мировые рынки капитала в основном растут, при этом часть бирж стран АТР закрыта в связи с праздниками. Налоговый период сентября завершился, инвесторы продолжают оценивать словесные интервенции российских властей относительно мер валютного контроля и уточненных параметров дефицита бюджета.

Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2023 года составит плановые 2% ВВП или будет даже меньше, заявил глава Минфина Антон Силуанов на брифинге в рамках Московского финансового форума.

"Доходы и нефтегазовые, и ненефтегазовые превышают наши плановые назначения, наши плановые параметры и расходы, такое право у нас есть, поэтому дефицит бюджета будет точно не выше 2% ВВП, возможно, и ниже. Все будет зависеть от объема расходов, которые будут осуществлены за оставшийся до конца года период. Дефицит не превысит наши плановые параметры", - сказал он.

Согласно действующему закону о бюджете, на 2023 год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $95,13 за баррель, что на 0,21% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $91,83 за баррель, что на 0,13% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг с позитивной динамикой. Повышение S&P 500 и Dow Jones стало максимальным с 14 сентября, Nasdaq - с 11 сентября, сообщает MarketWatch.

Определенное негативное влияние на рынок оказали результаты аукциона по продаже семилетних гособлигаций США. Доходность размещения составила 4,673% годовых, что стало максимальным уровнем с 2009 года.

"В начале дня рынок акций рос, но результаты аукциона госбумаг несколько охладили ралли", - заявил старший портфельный управляющий Dakota Wealth Management Роберт Павлик. Между тем поддержку рынку оказал рост котировок акций технологических компаний, отметил он.

Кроме того, инвесторы оценивали статистику и корпоративные новости.

Экономика США во втором квартале выросла на 2,1% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательных данных министерства торговли страны. Эта оценка совпала как с ранее объявленными данными, так и с консенсус-прогнозом аналитиков. В первом квартале рост ВВП составлял 2%.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу меняются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 снижается на 0,13%, гонконгский Hang Seng растет на 2,8%, австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,44%. Биржи материкового Китая и Южной Кореи закрыты (Осеннее равноденствие в КНР, праздник Чхусок в Южной Корее). Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает на 0,07%.