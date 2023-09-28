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28 сентября 2023 года 19:26

Рынок акций РФ превысил 3100п по индексу МосБиржи во главе с нефтяниками, просели бумаги Мосбиржи

Москва. 28 сентября. Рынок акций РФ в четверг вырос третьи торги подряд на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и высокой нефти (Brent стабилизировалась выше $96 за баррель), индекс МосБиржи преодолел рубеж 3100 пунктов во главе с бумагами нефтегазовых компаний. Просели акции "Мосбиржи" (-2,6%) после подведения итогов заседания наблюдательного совета по вопросу дивидендной политики.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3108,07 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1011,04 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 96,85 рубля (-0,06 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3% и +2,9% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,7%, до 621,5 рубля), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,1%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,6% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).

Акционеры "Татнефти" на повторном внеочередном собрании утвердили дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере 27,54 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 11 октября.

Рекомендованные советом директоров выплаты соответствуют прогнозу опрошенных "Интерфаксом" аналитиков, ожидавших, что на дивиденды будет направлено порядка 50% чистой прибыли компании по РСБУ за этот период (27,5-27,6 руб./акция). По итогам 2022 года компания выплатила 67,28 рубля на акцию: 32,71 руб./а за I полугодие, 6,86 руб./а за III квартал и 27,71 руб./а за IV квартал.

Подешевели акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-2,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%).

Наблюдательный совет "Московской биржи" утвердил новую стратегию развития группы до 2028 года и новую дивидендную политику, предполагающую нижнюю границу выплат на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении торговой площадки.

"Мосбиржа" нацелена выйти на чистую прибыль по МСФО не менее 65 млрд рублей к 2028 году за счет высоких темпов роста комиссионного дохода - CAGR в размере 13% и выше. Дивиденды будут выплачиваться как минимум на ежегодной основе. По итогам 2022 года "Мосбиржа" получила 36,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 29,2% больше, чем в 2021 году (28,1 млрд рублей).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ вырос в четверг, чему способствовали комфортные ценовые уровни в нефти и улучшение общерыночных фондовых настроений.

В США члены Сената накануне договорились вынести на голосование проект временного бюджета, который позволит финансировать работу правительства до 17 ноября. Если проект не будет принят, в полночь 1 октября наступит "шатдаун".

Нефтяные котировки получили поддержку со стороны сокращения запасов в США и опасений того, что запрет на экспорт нефтепродуктов из России будет продолжительным. Тем временем, финальная оценка ВВП США за II квартал совпала с прогнозами аналитиков (+2,1%).

Рубль в конце недели может сохранять склонность к ослаблению в связи с завершением налогового периода, вследствие чего акции экспортеров могут смотреться более привлекательно. Вместе с тем, сдерживать активность инвесторов может фактор пятницы. Прогноз по индексу МосБиржи на 29 сентября - 3000-3125 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, закрепиться на положительной территории рынку акций помогли новости геополитики, а также оптимистичные заявления представителей Минфина и Минэкономразвития РФ, прозвучавшие на Московском финансовом форуме. В фокусе внимания участников торгов оказались сообщения о планах Минфина в этом году сократить объем заимствований на рынке облигаций на 1 трлн руб. в связи с увеличением нефтегазовых доходов.

Среди лидеров роста вновь оказались продолжающие отыгрывать ожидаемое увеличение товарооборота и объема железнодорожных перевозок между Россией и КНР депозитарные расписки Globaltrans (+3,1%), отметила аналитик.

По словам аналитика УК "Первая" Ивана Капустянского, индекс МосБиржи превысил 3100 пунктов, хотя и остается пока в рамках краткосрочного нисходящего тренда. Российский рынок получил поддержку от локального улучшения внешней конъюнктуры, а также высоких цен на нефть.

Из важных корпоративных событий стоит выделить новую стратегию развития "Мосбиржи". Компания изменила свою главную цель на существенный рост капитализации при устойчивой чистой прибыли. Также утвердила новую дивидендную политику, предполагающую минимальный уровень дивидендных выплат в размере 50% от чистой прибыли по МСФО группы.

В США рынки остаются в нисходящем тренде из-за возможного продолжения ужесточения монетарной политики ФРС. Нефть Brent просела после двухдневного роста, но цены остаются вблизи годового максимума в рамках среднесрочного восходящего тренда. На фоне продолжающегося роста спроса и сокращения поставок со стороны ОПЕК+ продолжает формироваться дефицит предложения - в такой ситуации не исключен скачок цен до уровня $100 за баррель до конца года, считает Капустянский.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ остается в стадии коррекционного повышения, получая поддержку со стороны отдельных бумаг.

В четверг в отношении возможных вариантов регулирования курса рубля высказались несколько представителей властей РФ, но однозначного решения по данному вопросу пока нет. Министр финансов России Антон Силуанов при этом сообщил, что Минфин работает над стабилизацией и предсказуемостью курса рубля.

"ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (+0,8%) накануне сообщили об увеличении прибыли по РСБУ в I полугодии в 6,4 раза, до 202 млрд руб., а по МСФО за аналогичный период чистая прибыль составила 123,87 млрд руб. Компания ранее сообщила об отмене дивидендов до 2026 года, но подчеркнула, что может пересмотреть решение в любой год в зависимости от результатов. Тем не менее, отсутствие дивидендов выступает ограничивающим фактором для роста акций.

Акции "Мосбиржи" в четверг перешли к нисходящей коррекции после обнародования обновленной дивидендной политики, которая предполагает выплаты как минимум 50% от чистой прибыли по МСФО (против предыдущей планки в 60%) не реже раза в год. Предлагаемый вариант значительно превышает объем выплат компании за 2022 год (30% от чистой прибыли по МСФО), поэтому текущую негативную реакцию можно скорее связать с фиксацией прибыли, считает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС развили коррекционное повышение, продолжая движение к целевым уровням 3150 и 1025 пунктов соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков). Нисходящие риски для зарубежных площадок в конце недели исходят от близости дедлайна по заключению соглашения о финансировании американского правительства и возможного жесткого тона главы Федрезерва Джерома Пауэлла. На рынке РФ пересмотреть краткосрочные позиции инвесторов может заставить близость важных сопротивлений, считает Кожухова.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,5%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%, биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником Чхусок - День полнолуния), подросли Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,1-0,7%) и Штаты (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,6-1,1% во главе с Nasdaq).

В Гонконге приостановлены торги акциями самого закредитованного застройщика в мире, China Evergrande, говорится в сообщении на сайте Гонконгской фондовой биржи. Накануне цена бумаг девелопера рухнула почти на 20% на сообщениях СМИ о том, что глава компании Хуэй Ка Янь помещен под полицейский надзор.

Ранее девелопер уведомил регуляторов об отмене согласованного в марте этого года плана реструктуризации задолженности на сумму $35 млрд из-за худших, чем ожидалось, продаж недвижимости. На конец июня 2023 года задолженность China Evergrande составляла 2,39 трлн юаней ($327,5 млрд).

В пятницу биржи материкового Китая будут закрыты в связи с Днем осеннего равноденствия, а в понедельник начнется праздничная "золотая неделя", и площадки откроются вновь лишь 9 октября.

Экономика США во втором квартале выросла на 2,1% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательных данных министерства торговли страны. Окончательная оценка совпала с пересмотренными данными и с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. В первом квартале 2023 года рост ВВП США составил 2%.

На нефтяном рынке цены вечером в четверг отыграли большую часть дневных потерь, поддержку ранее оказала статистика о сокращении запасов в США, в том числе о падении резервов на терминале в Кушинге до критически низких отметок.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $96,23 за баррель (-0,3% и +2,8% в среду), ноябрьская цена WTI - $93,07 за баррель (-0,7% и +3,6% накануне).

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,2 млн баррелей, до 416,3 млн баррелей, минимума со 2 декабря 2022 года, и находятся на уровне, который на 4% ниже среднего значения за последние пять лет.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились более чем на 900 тыс. баррелей - до минимальных с июля 2022 года 22 млн баррелей, что близко к операционным минимумам.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Софтлайна" (MOEX: SOFL) (+33,6%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+10,6%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+8,8%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+8,3%), расписки Ros Agro (MOEX: AGRO) (+7,8%), бумаги ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+7,7%).

Подешевели акции ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (-4,7%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-3,2%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-2,8%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-2,8%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-2,8%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 51,68 млрд рублей (из них 6,09 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,83 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,53 млрд рублей на акции "Московской биржи").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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