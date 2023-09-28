Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 28 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 11 базисных пунктов - до 63,94% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 9,7% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году не продемонстрировали яркой динамики, их котировки остались на уровне предыдущего дня - 68,17% от номинала (доходность не изменилась и составила 9,24% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 5 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 34,67% от номинала (доходность - 15,5% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день всего на 2 базисных пункта - до 55,4% от номинала (их доходность увеличилась на 9 базисных пунктов, поднявшись до 29,89% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 32 базисных пункта - до 52,84% от номинала (доходность снизилась на 13 базисных пунктов и составила 23,6% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели за день на 5 базисных пунктов - до 49,86% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов, до 18,91% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 9 базисных пунктов, составив 65,1% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 28 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries продолжили снижаться, отыгрывая как ожидания жесткой денежно-кредитной политики ФРС в течение продолжительного времени, так и тревожную ситуацию на китайском рынке недвижимости.

Доходность 10-летних и 30-летних гособлигаций США обновила в четверг многолетние максимумы - процентные ставки десятилетних бумаг достигли 4,63% годовых, тридцатилетних - 4,75% годовых. Многие в руководстве Федрезерва в последние дни заявили, что ФРС, скорее всего, придется снова повысить процентные ставки и удерживать их на высоком уровне в течение длительного времени для борьбы с инфляцией.

На финансовых рынках наблюдается нервозность из-за того, что ФРС готова снова повышать процентные ставки, несмотря на замедление инфляции, полагает глава отдела исследований Axioma Мелисса Браун. По ее мнению, инвесторы опасаются, что Федрезерв "зайдет слишком далеко". "Мы уже обратили внимание, что за последние пару недель настроения инвесторов, особенно в США, стали более негативными", - добавила она.

Экономика США во втором квартале выросла на 2,1% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательных данных министерства торговли страны. Эта оценка совпала как с ранее объявленными данными, так и с консенсус-прогнозом аналитиков. В первом квартале рост ВВП составлял 2%. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 2 тыс. - до 204 тыс., по данным министерства труда США. Эксперты в среднем прогнозировали более значительное повышение - на 14 тыс., сообщает Trading Economics.

В свою очередь Гонконгская фондовая биржа сообщила, что с 28 сентября приостановила торги акциями самого закредитованного застройщика в мире - China Evergrande. Накануне цена бумаг девелопера рухнула почти на 20% на сообщениях СМИ о том, что глава компании Хуэй Ка Янь помещен под полицейский надзор.