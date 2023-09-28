Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг "держать" для акций Micron

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций Micron Technology, сообщается в комментарии аналитика Ирины Фомкиной.

"Выручка эмитента сократилась на 40% г/г в 4К23 финансового года, замедлив падение с минус 57% г/г в 3К23 и минус 53% во 2К23. Давление на крупнейшего американского производителя микросхем памяти продолжали оказывать и спад во всей отрасли из-за слабого спроса на ПК и смартфоны, и по-прежнему значительные запасы, оставшиеся у основных клиентов в 4К23. Прогноз руководства Micron на 1К24 предполагает рост выручки до $4,4 млрд (+7,7%), что выше ожиданий рынка (4,3 млрд), - отмечает эксперт. - Избыточные запасы у покупателей, вероятно, постепенно сократятся, и клиенты, за исключением тех, которые производят серверы для центров обработки данных, через некоторое время вернутся к полномасштабным заказам чипов. Однако давление на финансовые показатели сохранится из-за ограничений на продажи чипов в Китае, которые установлены местным регулятором, и в сокращении реализации на том рынке видим главный риск. Не просматриваются на сегодня и перспективы значимого улучшения показателей рентабельности, вследствие чего компания прогнозирует убыток за 1К24. Мы расцениваем отчетность как довольно неплохую, но считаем, что давление на бумагу сохранится в силу все еще актуальных проблем с рентабельностью".

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