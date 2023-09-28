Рубль днем немного дешевеет к доллару и евро с учетом завершения налогового периода сентября

Москва. 28 сентября. Доллар США, евро и китайский юань немного повышаются на Московской бирже в четверг днем. Рубль слегка дешевеет к бивалютной корзине в условиях завершения налогового периода сентября.

Курс доллара США составил 96,96 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 5,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 102,13 руб./EUR1, подорожав на 16,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 10,56 копейки - до 99,29 руб. Курс китайского юаня поднялся на 7,6 копейки - до 13,29 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо понижается к основным валютам в ходе дневных торгов с учетом завершения налогового периода сентября. В предыдущие дни поддержку котировкам нацвалюты оказывал спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед сентябрьским единым днем уплаты налогов. В четверг, 28 сентября, они должны перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы.

Участники торгов анализируют заявления представителей российских финансовых властей относительно мер валютного контроля в рамках Московского финансового форума.

Минфин РФ солидарен с Банком России в позиции относительно идеи воспользоваться китайским опытом регулирования валютного рынка, использовав так называемую "мембрану" между внешним и внутренним сегментами, заявил глава ведомства Антон Силуанов на брифинге в рамках форума.

Он не привел подробностей, ограничившись констатацией совпадения позиций Минфина и ЦБ. Ранее ЦБ подверг идею, озвученную главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, критике.

Решетников предложил решить проблему высокой волатильности рубля и инфляции за счет изучения китайского опыта, где юаневый рынок подразделяется на внутренний и внешний, и реализовать собственный аналог такой системы. "Нам надо делать, наверное, какой-то, скажем так, аналог китайской модели, когда все-таки существует некая "мембрана" между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей", - заявил министр в Совете Федерации 25 сентября.

Система валютного регулирования должна быть сложнее и включать анализ тех объемов рублевой массы, которые остаются за рубежом, заявил Решетников в четверг в ходе Московского финансового форума, подчеркнув, что изменения ключевой ставки и возврата валютной выручки для влияния на курс недостаточно, в том числе потому, что крупнейшие компании уже сейчас возвращают на рынок РФ порядка 85%.

Кроме того, как следует из выступления Решетникова, эффект от возврата выручки во многом нивелируется тем, что с ростом доли расчетов в национальных валютах увеличивается и доля средств, возвращаемых экспортерами в рублях.

"Я приведу две цифры, которые, как мне кажется, серьезно покажут ситуацию. У нас с вами доля рублей за экспорт, которая сейчас приходит, по данным Центрального банка, в июле составила 41%. Еще в январе это было 34%. Я думаю, за август и за сентябрь эта цифра еще увеличится. С одной стороны, это хорошо, мы всегда говорили, давайте рублевые расчеты. Вот рублевые расчеты. В импорте у нас 30% доля рублей. Это первое. И второй момент - даже та валюта, которая сюда возвращается, по последней неделе 30% крупные компании этой валюты откупили обратно. То есть, понимаете, у нас 60% возвращается в валюте, из этих 60% еще 30% обратно конвертируется, и то, что остается, то собственного говоря идет на оплату импорта, на, соответственно, операции по выводу и так далее", - обосновал свою позицию глава Минэкономразвития.

"Поэтому, мне кажется, нам здесь надо вырабатывать какие-то более сложные решения. Я никогда не говорил о двух курсах, и считаю множественность курсов разрушающим свободную экономику и нормальную экономику средством. Но, тем не менее, какие-то ограничения, которые принимают большинство стран мира, в принципе, мне кажется, мы можем посчитать, и мы можем по крайней мере обсудить", - вернулся Решетников к недавно поднятой им теме создания "некой "мембраны" между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей".

"Что такое 41% у нас возвращается рублями? Это значит, у нас за рубежом есть валютный рынок. И в принципе, он уже скоро будет сопоставим с нашим, и там какой-то другой регулятор это будет как-то регулировать. И нам тоже к этому надо как-то относиться. Поэтому мне кажется, (нужны - ИФ) контроль, или хотя бы мониторинг переводов", - предупредил глава Минэкономразвития.

Любая возможная донастройка регулирования российского валютного рынка не должна ставить под сомнение его базовый принцип - плавающий курс, считает глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

"Мы к этому (плавающему курсу - ИФ) очень долгое время шли, это существенное достижение всей макроэкономической политики в нашей стране. Поэтому любые нововведения, на наш взгляд, не должны ограничивать плавающий курс. На этом базовом принципе работает вся экономика, работает денежно-кредитная политика, дисбалансы в экономике снижаются", - отметил Чебесков.

Меры валютного регулирования эффективны для решения тактических задач и на короткий срок, злоупотреблять ими опасно, считает глава набсовета "Московской биржи" (MOEX: MOEX) Сергей Швецов.

"По поводу валютного регулирования. Эти меры - есть достаточно большое количество исследований - хороши для решения тактических задач. Ни одна норма валютного регулирования не работает больше шести месяцев", - сказал Швецов в ходе Мосфинфорума.

Он отметил, что рынок всегда найдет способ обойти любую меру валютного контроля. "При этом это делает рынок непрозрачным, более дорогим, снижает уровень конкуренции на рынке. Поэтому злоупотреблять валютным регулированием очень опасно. Но самое главное, что эффективности от этого не получится", - полагает глава набсовета Мосбиржи.

Цены на нефть начали снижаться днем в четверг после существенного подъема накануне на данных о сокращении запасов топлива в США, в том числе уменьшения резервов на терминале в Кушинге.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,46% - до $96,09 за баррель. Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,56% - до $93,15 за баррель.

В среду фьючерсы на Brent подскочили в цене на 2,8%, WTI - на 3,6% на данных о сокращении резервов на терминале в Кушинге более чем на 900 тыс. баррелей, до 22 млн баррелей. По оценкам аналитиков Saxo Bank, уровень запасов в Кушинге близок к операционным минимумам 2014 года.

"Российская валюта остается относительно стабильной, торгуется вблизи уровня 97 по отношению к доллару США. На этой неделе национальная валюта потеряет поддержку в виде экспортеров, реализующих валютную выручку. На этом фоне не исключено локальное ослабление национальной валюты. В краткосрочной перспективе мы ожидаем, что курс будет находиться в диапазоне 93-97 руб./$1", - полагает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

"Несмотря на улучшение ситуации в ценах на нефть, рубль продолжает находиться под давлением на фоне снижения поддержки со стороны экспортеров. Сегодня состоятся сентябрьские налоговые выплаты, что поспособствует дальнейшему снижению предложения иностранной валюты со стороны экспортеров и может стимулировать ослабление рубля. В результате пара "доллар-рубль" в ходе сессии может попытаться выйти в середину диапазона 95-100 руб./$1", - отмечает главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич.