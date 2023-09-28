"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Whoosh с целью 263 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Whoosh с целью 263 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23,5%, стоп-приказ: 191 рубль, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания отчиталась о результатах 1П23 по МСФО. Выручка за этот период составила 4,44 млрд рублей, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Показатель EBITDA составил 2 млрд рублей, увеличившись на 45%. Чистая прибыль возросла в 3,3 раза (до 1,3 млрд рублей), а чистый долг на конец I полугодия составил 4,6 млрд рублей, увеличившись на 39%, - отмечают аналитики. - Кроме того, количество поездок за первые 8М23 составило 71,5 млн, увеличившись в 1,9 раза в годовом выражении. Количество транспортных средств выросло на 68%, а число аккаунтов пользователей - на 56% по сравнению с показателями 2022 года".

"С технической точки зрения котировки движутся в рамках бокового диапазона, цена находится около его нижней границы. "Стоп-лосс" можно поставить с запасом ниже, а "тейк-профит" - около верхней границы консолидации. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 191 руб. риск на портфель составит 1,03%", - указывают в "Финаме".

Whoosh - сервис краткосрочной аренды электросамокатов с поминутной оплатой.

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