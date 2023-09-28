ПСБ рекомендует держать акции Мосбиржи с прогнозной ценой 187 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует держать акции "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 187 рублей за штуку, сообщается в обзоре эксперта Евгения Локтюхова.

"Наблюдательный совет "Московской биржи" утвердил новую дивидендную политику и новую стратегию развития до 2028 года. Эмитент понизил минимальный уровень дивидендных выплат с 60% до 50% прибыли по МСФО (их выплата планируется минимум раз в год), это решение позволяет ожидать дивиденды на уровне около 11 рублей на бумагу, дивдоходность - около 6% к текущим котировкам. Наша оценка справедливой стоимости акций компании составляет 187 рублей за штуку, что соответствует рекомендации "держать". - указывает аналитик. - Новая стратегия эмитента поддерживает наши ожидания, что развитие бизнеса и крепкие финансовые показатели Мосбиржи сохранятся в условиях экономического роста и санкционного давления, так как это стимулирует приток инвесторов и эмитентов на организованные рынки капитала. Однако мы рассчитывали на более амбициозные долгосрочные ориентиры по чистой прибыли".

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