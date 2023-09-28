"Тинькофф Инвестиции" не рекомендуют покупать акции ВТБ

"Тинькофф Инвестиции" в настоящее время не рекомендуют покупать акции ВТБ, говорится в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой.

"ВТБ опубликовал результаты по МСФО за август и 8 месяцев 2023 года. После значительного годового убытка он продолжает демонстрировать чистую прибыль. Однако за август она оказалась на 28% ниже значений июля (36 млрд рублей). Это даже ниже нормальной органической прибыли банка (от 30 млрд руб.). На результаты могло повлиять в том числе резкое увеличение ключевой ставки Банка России с 8,5% до 12%. В сентябре мы увидели еще одно повышение уже на 100 б.п. А к концу года менеджмент банка ожидает рост ставки до 14%. По оценке ВТБ, повышение ставки на 100 базисных пунктов эквивалентно потере годового чистого процентного дохода в размере около 18 млрд руб., - отмечает эксперт. - Банк в прошедшем месяце также произвел крупное доначисление резервов из-за кредитного убытка (почти на 32 млрд рублей) из-за зарубежного заемщика, у которого возникли проблемы с погашением кредита в "недружественной" валюте и ему позволили погасить долг с дисконтом. При этом за 8М23 ВТБ уже заработал больше, чем в докризисном 2021 году (около 325 млрд руб.). Менеджмент эмитента заявлял, что и 400 млрд руб. прибыли по итогам года - вполне достижимая цифра. Одним из негативных факторов остаются множественные допэмиссии, которые размывали доли акционеров. Также менеджмент банка подчеркивал, что выплат дивидендов по итогам 2023 года, скорее всего, не предвидится".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.