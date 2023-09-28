Рынок акций РФ утром превысил 3100п по индексу МосБиржи во главе с нефтяниками, просели бумаги Мосбиржи

Москва. 28 сентября. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил рост цен blue chips на фоне раллирующей нефти (Brent превысила $97 за баррель), сдерживающим фактором выступили смешанные сигналы с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи превысил рубеж 3100 пунктов во главе с бумагами нефтяных копаний, просели акции Мосбиржи по факту подведения итогов заседания наблюдательного совета по вопросу дивидендной политики.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3100,38 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1007,33 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,9%.

Доллар стоит 96,97 рубля (+0,06 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,9% и +1,2% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,5%), бумаги ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,1%), акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,8% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%).

Наблюдательный совет "Московской биржи" утвердил новую стратегию развития группы до 2028 года и новую дивидендную политику, предполагающую нижнюю границу выплат на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении торговой площадки.

Мосбиржа нацелена выйти на чистую прибыль по МСФО не менее 65 млрд рублей к 2028 году за счет высоких темпов роста комиссионного дохода - CAGR в размере 13% и выше. Дивиденды будут выплачиваться как минимум на ежегодной основе. По итогам 2022 года Мосбиржа получила 36,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 29,2% больше, чем в 2021 году (28,1 млрд рублей).

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), индекс МосБиржи может в четверг протестировать отметку 3100 пунктов, предпочтительнее для покупок выглядят акции нефтегазовых компаний. Вполне вероятно, лучше рынка также будут акции из сегментов транспорта и ИТ.

Нефть обновила максимумы с ноября 2022 года на фоне данных о дальнейшем сокращении запасов сырой нефти в США. С начала сентября нефтяные котировки Brent прибавили почти 10% на фоне устойчивого спроса на нефтепродукты в развитых странах и Азии при ограниченности предложения со стороны ОПЕК+, усугубляемой в последние дни и введенным запретом на экспорт нефтепродуктов из России. В ближайшие дни рынок нефти может несколько охладиться, поскольку статданные Минэнерго США нельзя назвать однозначно позитивным сигналом для "быков": загрузка мощностей НПЗ в стране снизилась до 89,5%, а спрос вырос только на бензин и керосины (на дизель - чуть упал), считают эксперты Промсвязьбанка.

Однако уже в октябре нефтяные котировки способны продолжить рост: дефицитный рынок в условиях стартующего в Европе отопительного сезона может подтолкнуть Brent к зоне $100+ за баррель. При этом локально дорогая нефть выступает дополнительным фактором ослабления деловой активности в Европе и США в конце года.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", для российского рынка акций складывается благоприятный внешний фон в условиях удорожания нефти. Причем это происходит, несмотря на рост индекса доллара и подъем доходностей гособлигаций США до новых максимумов с 2007 года. Таким образом, позитив на рынке нефти будет поддерживать котировки российских нефтегазовых компаний, а также обеспечивать дальнейший подъем в среднесрочной перспективе. "Мы сохраняем положительный взгляд на акции нефтегазовых компаний. Тем не менее, индекс МосБиржи пока продолжает торговаться в широком боковом диапазоне", - отмечают эксперты "БКС МИ" в своем обзоре.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ утром продолжает попытки повышения в рамках развития краткосрочной коррекции, получая поддержку от более высоких цен на нефть и отступления американских индексов от локальных минимумов. Акционеры "Татнефти" в четверг вновь проголосуют по дивидендам, в то время как акции ПАО "Белуга (MOEX: BELU) групп" и ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) последний день можно будет купить с промежуточными дивидендами за текущий год. Мосбиржа представила обновленную дивидендную политику, которая предполагает выплаты как минимум 50% от чистой прибыли по МСФО (против предыдущей планки 60%) не реже раза в год и не исключает выплаты промежуточных дивидендов. Решение Мосбиржи скорее можно рассматривать как позитивное с учетом того, что выплаты дивидендов за 2022 год составили всего 30% от чистой прибыли по МСФО.

В США в среду выросли индексы акций S&P 500 (+0,02%) и Nasdaq (+0,2%), просел Dow Jones (-0,2%).

Трейдеры оценивали статданные, динамику рынка гособлигаций и курса доллара, влияние растущих нефтяных цен на инфляцию, а также вероятность приостановки работы правительства 1 октября из-за отсутствия бюджета на следующий финансовый год, пишет MarketWatch.

Доходность 10-летних и 30-летних госбумаг США (UST) продолжила рост, обновляя многолетние максимумы. Доллар подорожал до максимума за десять месяцев.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,5%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%, биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником Чхусок - День полнолуния), слабо просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 снижаются в пределах 0,1%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы меняются в пределах 0,05%).

Инвесторы проявляют осторожность на фоне роста цен на нефть и доходности американских гособлигаций, пишет Trading Economics. Кроме того, рынок пытается понять дальнейшую траекторию процентных ставок.

В Гонконге приостановлены торги акциями самого закредитованного застройщика в мире, China Evergrande, говорится в сообщении на сайте Гонконгской фондовой биржи. Накануне цена бумаг девелопера рухнула почти на 20% на сообщениях СМИ о том, что глава компании Хуэй Ка Янь помещен под полицейский надзор.

Ранее девелопер уведомил регуляторов об отмене согласованного в марте этого года плана реструктуризации задолженности на сумму $35 млрд из-за худших, чем ожидалось, продаж недвижимости. На конец июня 2023 года задолженность China Evergrande составляла 2,39 трлн юаней ($327,5 млрд).

В пятницу биржи материкового Китая будут закрыты в связи с Днем осеннего равноденствия, а в понедельник начнется праздничная "золотая неделя", и площадки откроются вновь лишь 9 октября.

На нефтяном рынке цены утром в четверг сохранили восходящий импульс среды на данных о сокращении запасов в США, в том числе, падении резервов на терминале в Кушинге до критически низких отметок.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $97,01 за баррель (+0,5% и +2,8% в среду), ноябрьская цена WTI - $94,17 за баррель (+0,5% и +3,6% накануне).

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,2 млн баррелей, до 416,3 млн баррелей, минимума со 2 декабря 2022 года, и находятся на уровне, который на 4% ниже среднего значения за последние пять лет.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились более чем на 900 тыс. баррелей - до минимальных с июля 2022 года 22 млн баррелей, что близко к операционным минимумам.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Софтлайн" (+18,2%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+12% и +7,4% "префы"), "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN) (+9,5%).

Подешевели акции ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-2,3%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-1,5%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-1,4%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,29 млрд рублей (из них 1,68 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 1,55 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 996,03 млн рублей на акции "Московской биржи").