"БКС МИ" рекомендует продавать акции ФСК-Россети

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендуют продавать акции "ФСК-Россети", говорится в комментарии инвесткомпании.

"Отчетность эмитента за 1П23 по МСФО вышла в сокращенном виде (без цифр прошлого года). Скорректированная чистая прибыль холдинга составила около 114 млрд руб. при показателе EBITDA в 257 млрд руб. Долг компании остался примерно неизменным относительно доконсолидационного долга - на уровне 429 млрд рублей. Отдельно "ФСК-Россети" не раскрыла приобретение основных средств, а денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, составили 134,5 млрд рублей, что не совсем равно инвестициям (депозиты могли исказить картину). Пока на основе этих цифр каких-то больших изменений в нашем представлении о компании не видим", - указывают эксперты.

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