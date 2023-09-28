"БКС МИ" рекомендует "держать" акции Мосбиржи

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендуют "держать" акции "Московской биржи", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Московская биржа" опубликовала новую стратегию развития группы компаний до 2028 года. "Стратегия-2028" подразумевает долгосрочную устойчивую чистую прибыль на уровне 65+ млрд руб. к 2028 году (36,3 млрд руб. в 2022 году по МСФО), комиссионный доход - CAGR 13%+, RoE на протяжении стратегии - 18%+, дивиденды - 50%+ прибыли МСФО (минимум один раз в год). Цели выглядят сильными, фокус на розничных инвесторов, ЦФА, развитие рынков капитала. Позитивно с точки зрения роста бизнеса и финансового результата, хороший потенциал по дивидендам. При этом недавний сильный рост акций отразился на фундаментальном "апсайде", - указывают эксперты.

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