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Главная / Мнения аналитиков / Цена акций Мосбиржи обладает потенциалом роста до 196 руб. на горизонте года - "Тинькофф Инвестиции"
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28 сентября 2023 года 10:55
Цена акций Мосбиржи обладает потенциалом роста до 196 руб. на горизонте года - "Тинькофф Инвестиции"
Котировки акций "Московской биржи" обладают потенциалом роста до 196 рублей за штуку на горизонте года, считают аналитики "Тинькофф Инвестиций". "Московская биржа" поделилась стратегией (и новой дивидендной политикой группы на 2023-2028 годы. Главное изменение, которое затрагивает инвесторов - новый минимальный объем дивидендов. Ранее порог составлял 60%, теперь биржа планирует платить акционерам 50% чистой прибыли по МСФО. Выплату дивидендов компания планирует проводить раз в год, но председатель правления Мосбиржи не исключает и более частых выплат, - отмечают эксперты. - В планах развития бизнеса "Московская биржа" делает ставку на долгосрочный рост чистой прибыли (она должна составить 65 млрд рублей в 2028 году). Это почти в два раза больше, чем по итогам 2022 года. Биржа планирует получать больше дохода от комиссий, добавлять больше инструментов, в том числе через IPO и SPO, привлекать иностранных инвесторов из дружественных стран. Ориентир капитализации на горизонте ближайших пяти лет для компании - 700 млрд рублей, сейчас общая капитализация группы составляет около 412 млрд рублей". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МОСБИРЖА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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