Доходности рублевых ОФЗ могут продолжить рост в четверг - SberCIB

Доходности рублевых гособлигаций могут продолжить подъем в течение торговой сессии четверга, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Минфин признал оба аукциона ОФЗ несостоявшимися в среду, 27 сентября, в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам. Росстат опубликовал данные по недельной инфляции, которая ускорилась до 0,28% за неделю с 19 по 15 сентября с 0,13% неделей ранее", - отмечают эксперты инвестбанка.

Курс рубля может закрепиться около 96,5 руб./$1 - в четверг экспортеры платят около 1,3 трлн руб. налогов, и, возможно, для финансирования этих выплат им еще потребуется продавать валюту, указывают в SberCIB.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.