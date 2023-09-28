Индекс Мосбиржи может протестировать снизу вверх уровень 3100п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит движение вверх на торгах в четверг с тестированием уровня 3100 пунктов, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Отдаем предпочтение бумагам нефтегазовых компаний, которые могут пользоваться спросом на фоне высоких цен на нефть и ослабления рубля. Кроме того, вполне возможно, что "лучше рынка" вновь будут и акции из сегмента транспорта и IT", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.