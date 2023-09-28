Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 28 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы в среду не продемонстрировали единой тенденции: S&P 500 и Nasdaq выросли, в то время как Dow Jones завершил торги в минусе. Трейдеры оценивали статданные, динамику рынка гособлигаций и курса доллара, влияние растущих нефтяных цен на инфляцию, а также вероятность приостановки работы правительства 1 октября из-за отсутствия бюджета на следующий финансовый год. Объем заказов на товары длительного пользования в США в августе увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали снижение на 0,5%.

Между тем доходность 10-летних и 30-летних гособлигаций США продолжила рост, обновляя многолетние максимумы. Доллар подорожал до максимума за десять месяцев. Цена нефти марки WTI подскочила в среду на 3,7% и превысила $93,7 за баррель, что близко к максимуму за 13 месяцев. На финансовых рынках наблюдается нервозность из-за того, что ФРС готова снова повышать процентные ставки, несмотря на замедление инфляции, полагает глава отдела исследований Axioma Мелисса Браун. По ее мнению, инвесторы опасаются, что Федрезерв "зайдет слишком далеко". "Мы уже обратили внимание, что за последние пару недель настроения инвесторов, особенно в США, стали более негативными", - добавила она.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также не показывают единой динамики в четверг, при этом биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником Чхусок (день полнолуния). Инвесторы проявляют осторожность на фоне роста цен на нефть и доходности американских гособлигаций. Кроме того, рынок пытается понять дальнейшую траекторию процентных ставок. Японский фондовый индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов на 1,54%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 0,1%. При этом акции горнодобывающих гигантов BHP Group и Rio Tinto дорожают на 0,9% и 1,2%, соответственно.

Китайcкий индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1%, гонконгский Hang Seng - снижается на 1,1%. В Гонконге приостановлены торги акциями самого закредитованного застройщика в мире, China Evergrande, говорится в сообщении на сайте Гонконгской фондовой биржи. Накануне цена бумаг девелопера рухнула почти на 20% на сообщениях СМИ о том, что глава компании Хуэй Ка Янь помещен под полицейский надзор. В пятницу биржи материкового Китая будут закрыты в связи с Днем осеннего равноденствия, а в понедельник начнется праздничная "золотая неделя", и площадки откроются вновь лишь 9 октября.

В свою очередь цены на нефть продолжают расти в четверг после резкого скачка накануне на данных о сокращении запасов в США, в том числе, падения резервов на терминале в Кушинге до критически низких отметок. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в четверг составила $97,22 за баррель, что на 0,69% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду цена этих контрактов выросла на 2,8%, до максимальных с 7 ноября $96,55 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,76%, до $94,39 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов поднялась на 3,6%, до $93,68 за баррель. Скачок стоимости WTI в среду был максимальным с мая.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,2 млн баррелей, до 416,3 млн баррелей, минимума со 2 декабря 2022 года, и находятся на уровне, который на 4% ниже среднего значения за последние пять лет. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились более чем на 900 тыс. баррелей - до минимальных с июля 2022 года 22 млн баррелей, что близко к операционным минимумам.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 27 сентября снизилась в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 4,348 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,024 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду вырос на 0,06% и составил 106,46 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,08%, поднявшись до 857,67 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Роснефть-002Р-03" (+0,98%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+0,49%) и "Ростелеком-002P-06R" (MOEX: RTKM) (+0,39%), а в лидерах снижения - облигации "Металлоинвест БО-04" (-0,68%), "РЖД-001P-16R" (-0,34%) и "Норникель БО-001P-01" (-0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что коллекторское агентство "АйДи Коллект" завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии 04 объемом 600 млн рублей. 268 тыс. 945 облигаций были размещены по цене 1 тыс. рублей за облигацию, еще 331 тыс. 55 ценных бумаг по цене 1 тыс. 45 коп. за одну облигацию. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 16,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Бонды размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" 29 сентября начнет размещение жилищных облигаций устойчивого развития с ипотечным покрытием серии БО-001P-37. Дата окончания размещения - третий рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Срок обращения выпуска - 10 лет. По займу будет предоставлено обеспечение в форме поручительства. Объем эмиссии пока не раскрывается.

ООО "Газпром капитал" 5 октября c 10:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуски облигаций серий БО-002P-09 и БО-002P-10 объемом не менее 30 млрд рублей каждый. Срок обращения выпусков - 4,5 года. Предусмотрены квартальные переменные купоны. Ставка будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред. Техразмещение запланировано на 10 октября.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 6-го купона по выпуску бессрочных облигаций серии 001Б-06 на уровне 13,68% годовых. Размещение выпуска объемом 40 млрд рублей прошло в декабре 2020 года по закрытой подписке. Номинал одной бумаги - 1 млн рублей. По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Длительность 1-го купонного периода - 305 дней, далее купоны полугодовые. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,25% годовых. Премия для расчета 2-10-го купонов установлена в размере 175 базисных пунктов) к 5-летним ОФЗ.

Альфа-банк установил ставку 13-18-го купонов биржевых облигаций серии БО-21 на уровне 13,05% годовых. Банк разместил 15-летние бонды серии БО-21 объемом 5 млрд рублей в октябре 2017 года. Ставка текущего купона - 5,9% годовых. По выпуску 11 октября предстоит исполнение оферты.

ООО "Северо-Западная концессионная компания" (СЗКК) определило ставку 25-го купона облигаций 3-й и 4-й серий на уровне 8,15% годовых. СЗКК разместила бонды общим объемом 10 млрд рублей в октябре 2011 года. Срок обращения облигаций - 20 лет. По выпускам выплачиваются полугодовые купоны. Ставки первых купонов установлены на уровне 11,15% годовых. Ставки 2-40-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 3% годовых. Бонды имеют амортизационную структуру погашения: каждые полгода начиная с 7-го года обращения выплачиваются платежи, возрастающие от 1,8% от номинала облигаций до 6,5% от номинала. С учетом амортизации объем каждого из выпусков в обращении на текущий момент составляет по 3,85 млрд рублей.