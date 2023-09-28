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28 сентября 2023 года 09:10

Нефтяные цены растут

Индексы S&P 500 и Nasdaq в среду выросли, Dow Jones завершил торги в минусе. Фондовые индексы стран АТР не показывают единой динамики в четверг. Цены на нефть продолжают расти в четверг.

Американские фондовые индексы в среду не продемонстрировали единой тенденции: S&P 500 и Nasdaq выросли, в то время как Dow Jones завершил торги в минусе.

Трейдеры оценивали статданные, динамику рынка гособлигаций и курса доллара, влияние растущих нефтяных цен на инфляцию, а также вероятность приостановки работы правительства 1 октября из-за отсутствия бюджета на следующий финансовый год, пишет MarketWatch.

Объем заказов на товары длительного пользования в США в августе увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали снижение на 0,5%.

Эти данные "отражают устойчивый аппетит компаний к инвестированию", отмечает старший экономист Interactive Brokers Хосе Торрес.

Между тем доходность 10-летних и 30-летних госбумаг продолжила рост, обновляя многолетние максимумы. Доллар подорожал до максимума за десять месяцев.

На финансовых рынках наблюдается нервозность из-за того, что Федеральная резервная система готова снова повышать процентные ставки, несмотря на замедление инфляции, полагает глава отдела исследований Axioma Мелисса Браун. По ее мнению, инвесторы опасаются, что Федрезерв "зайдет слишком далеко". "Мы уже обратили внимание, что за последние пару недель настроения инвесторов, особенно в США, стали более негативными", - добавила она.

Цена нефти марки WTI подскочила в среду на 3,7% и превысила $93,7 за баррель, что близко к максимуму за 13 месяцев.

Котировки акций Exxon Mobil (SPB: XOM) взлетели на 3,3% и завершили торги на рекордной отметке в $120,2. Бумаги других представителей нефтяной отрасли также существенно выросли в цене, в том числе Marathon Oil (SPB: MRO) - на 4,2%, Devon Energy (SPB: DVN) и Hess Corp. (SPB: HES) - на 4%, Occidental Petroleum (SPB: OXY) - на 3,9%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 1,9%.

Акции Costco Wholesale (SPB: COST) подорожали за день на 1,9%. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов в четвертом финансовом квартале, который завершился 3 сентября, увеличил чистую прибыль на 16% и выручку - на 9,5%, при этом оба показателя оказались лучше ожиданий аналитиков.

Paychex Inc., занимающаяся подбором персонала и ведением бухгалтерии малых и средних предприятий, также зафиксировала в прошедшем квартале скорректированную прибыль и выручку выше консенсус-прогноза, в результате чего цена бумаг компании выросла на 3,4%.

Котировки акций Paramount Global (SPB: PARA) поднялись на 2,6% на новости о том, что Гильдия сценаристов Америки объявила о завершении забастовки, продлившейся почти пять месяцев.

Стоимость Mattel Inc. (SPB: MAT) повысилась на 2,9% после того, как аналитики Morgan Stanley присвоили рекомендацию "выше рынка" акциям производителя игрушек.

Бумаг Marriott International (SPB: MAR) подорожали на 1,1%. Оператор крупнейшей в мире гостиничной сети ожидает, что скорректированная прибыль в расчете на акцию увеличится в 2023 году на 25-29% и в среднем на 10-15% за два последующих года, в результате чего она достигнет $10,10-11,45. Средний прогноз опрошенных FactSet аналитиков для скорректированной прибыли составляет $10,83 на акцию.

Dow Jones Industrial Average в среду уменьшился на 68,61 пункта (на 0,2%) - до 33550,27 пункта. Лидерами снижения среди компонентов индекса стали акции Verizon Communications (SPB: VZ) и McDonald''s Corp. (SPB: MCD), подешевевшие на 1,8% и 1,5% соответственно.

В то же время значение Standard & Poor''s 500 за день выросло на 0,98 пункта (на 0,02%) и составило 4274,51 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 29,24 пункта (на 0,22%) - до 13092,85 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в четверг, биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником Чхусок (день полнолуния).

Инвесторы проявляют осторожность на фоне роста цен на нефть и доходности американских гособлигаций, пишет Trading Economics. Кроме того, рынок пытается понять дальнейшую траекторию процентных ставок.

Китайcкий индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1%, гонконгский Hang Seng - теряет 1,1%.

В Гонконге приостановлены торги акциями самого закредитованного застройщика в мире, China Evergrande, говорится в сообщении на сайте Гонконгской фондовой биржи.

Накануне цена бумаг девелопера рухнула почти на 20% на сообщениях СМИ о том, что глава компании Хуэй Ка Янь помещен под полицейский надзор.

Рыночная стоимость других эмитентов из сферы недвижимости заметно растет: Sun Hung Kai Properties - на 2,3%, Henderson Land Development - на 1,5%, Hang Lung Properties - на 1,2%, Link Real Estate Investment Trust - на 0,8%. Также дорожают акции крупных нефтяных компаний: PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1,4%, CNOOC - на 0,9%.

Между тем капитализация платформы онлайн-торговли Meituan (SPB: 3690) снижается в Гонконге на 3,3%, оператора казино Sands China (SPB: 1928) - на 3,1%, фармацевтической Sinopharm Group - на 1,6%.

Список лидеров роста среди компонентов Shanghai Composite возглавляет технологическая ACM Research, чьи бумаги прибавляют в цене почти 18%.

В пятницу биржи материкового Китая будут закрыты в связи с Днем осеннего равноденствия, а в понедельник начнется праздничная "золотая неделя", и площадки откроются вновь лишь 9 октября.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 снижается на 1,5% в ходе торгов. Котировки акций Fast Retailing опускаются на 1,7%, Advantest Corp. - на 1%, Toyota Motor - на 0,5%.

Стоимость бумаг Japan Tobacco, напротив, поднялась на 1%, Sumitomo Mitsui Financial - на 0,2%, Honda Motor - на 0,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 0,1%. При этом акции горнодобывающих гигантов BHP Group и Rio Tinto дорожают на 0,9% и 1,2% соответственно.

По предварительным данным Австралийского бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS, розничные продажи в стране в августе выросли на 0,2% в помесячном выражении. Подъем в июле составил 0,5%, согласно окончательной оценке. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал рост на 0,3% в прошлом месяце.

Цены на нефть продолжают расти в четверг после резкого скачка накануне на данных о сокращении запасов в США, в том числе, падения резервов на терминале в Кушинге до критически низких отметок.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в четверг составляет $97,3 за баррель, что на $0,75 (0,78%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду цена этих контрактов выросла на $2,59 (2,8%), до максимальных с 7 ноября $96,55 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,91 (0,97%), до $94,59 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов поднялась на $3,29 (3,6%), до $93,68 за баррель. Скачок стоимости WTI в среду был максимальным с мая.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,2 млн баррелей, до 416,3 млн баррелей, минимума со 2 декабря 2022 года, и находятся на уровне, который на 4% ниже среднего значения за последние пять лет.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились более чем на 900 тыс. баррелей - до минимальных с июля 2022 года 22 млн баррелей, что близко к операционным минимумам.

"Запасы в Кушинге не опускались ниже 20 млн баррелей с 2014 года. Сейчас на рынке ходят разговоры о том, что низкое давление на терминале в связи с исторически низким уровнем запасов может вызвать операционные сложности на крупнейшем в США нефтехранилище", - отмечает аналитик Mizuho Securities Роберт Ягер, слова которого приводит Market Watch.

В настоящее время цена Brent "находится в нескольких долларах от отметки в $100 за баррель, достижение которой может спровоцировать дальнейшие покупки на рынке, если глобальные лидеры не сделают чего-то, чтобы попытаться снизить цены", говорит аналитик Oanda Эдвард Мойя.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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