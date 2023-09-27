Рынок акций РФ в среду поднялся к 3070п по индексу МосБиржи на фоне ралли нефти, лидировали ФСК-Россети

Москва. 27 сентября. Рынок акций РФ в среду продолжил коррекцию вверх на фоне раллирующей нефти (Brent превысила $96 за баррель) и позитивных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи поднялся в район 3070 пунктов во главе с бумагами "ФСК-Россети" (+6,9%) на сильном отчете компании за полугодие; индекс РТС не смог удержать рубеж 1000 пунктов из-за вечернего ослабления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3067,61 пункта (+0,5%, днем индекс поднимался выше 3080 пунктов), индекс РТС - 999,22 пункта (+0,1%, днем индекс поднимался выше 1006 пунктов); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,1%.

Доллар к 18:50 МСК поднялся до 96,71 рубля (+0,33 рубля).

Акции "ФСК-Россетей" выросли в среду до 0,1248 рубля (+6,9%) - уровня 1,5-недельной давности; объем торгов превысил 0,772 млрд рублей.

"ФСК-Россети" увеличили прибыль по РСБУ в I полугодии в 6,4 раза, до 202 млрд руб. Чистая прибыль "ФСК-Россетей" по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила 123,87 млрд руб., а EBITDA за полугодие достигла 254,7 млрд руб.

Также подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+3,1%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +1,2% "префы").

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов, рынок акций РФ в среду продолжил отскок вверх, после того как накануне индекс МосБиржи протестировал поддержку 3000 пунктов и смог восстановить потери. Если во вторник тянули рынок вверх акции сталелитейщиков и Сбербанка, то в среду спрос инвесторов был сконцентрирован на акциях нефтегазовых компаний.

Акции "ЛУКОЙЛа" в течение дня достигали круглого значения 6500 руб., но все же не смогли его удержать. Неплохой результат показали также акции "Татнефти", оказавшись в списке лидеров среди бумаг нефтегазовых компаний. Более 7% прибавили в цене бумаги Inarctica (MOEX: AQUA) на фоне появившихся сообщений о том, что в 2023 году вылов лососей составит порядка 600 тыс. тонн, что в 2,5 раза выше показателей 2022 года. Однако, вероятно, реакция инвесторов на эти сообщения излишне сильная, так как Inarctica лидер по выращиванию аквакультурного лосося, а в сообщении речь идет преимущественно про вылов в открытом море, отмечает аналитик.

Вероятно, индекс МосБиржи в четверг сможет продолжить движение к отметке 3100 пунктов. Многое, по его мнению, будет зависеть от того, на каких отметках завершится вечерняя сессия - важно, чтобы индекс остался выше уровня 3050 пунктов. В таком случае остается шанс увидеть продолжения отскока.

"Тем не менее, ситуация на рынке непростая и уверенно говорить о восстановлении довольно сложно. По этой причине считаем, что стоит воздерживаться от рискованных сделок и рассмотреть возможность фиксировать ранее открытые позиции во время роста рынка", - полагает Головинов.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, рост инфляционных ожиданий побуждал инвесторов к покупке акций в среду.

Накануне были опубликованы данные ООО "инФОМ", согласно которым инфляционные ожидания населения на год вперед выросли до 11,7%, а на пять лет - до 11,4%. В подобных условиях акции становятся инструментом защиты от девальвации национальной валюты. Российский рынок акций нельзя назвать дорогим, даже с учетом всех геополитических рисков, поэтому последние месяцы на нем преобладают покупки, отмечает аналитик.

Нефть продолжила подъем и даже обновила локальные максимумы. Бэквордация во фьючерсах на нефть расширилась почти до $5 между ноябрьскими и февральскими поставками, добавил Кочетков.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, торги на рынке акций РФ в среду прошли в умеренном "плюсе" при небольших оборотах.

Меры по снижению цен на бензин и другие виды ГСМ, предложенные в среду правительством РФ и предполагающие увеличение выплат нефтяным компаниям по демпферу, положительно повлияли на активность покупателей российских акций. Настроения на мировых фондовых рынках остаются достаточно оптимистичными, так как опасения новой рецессии постепенно отступают.

Среди лидеров роста в ожидании увеличения товарооборота России с Китаем оказались расписки "Глобалтранса" (+3,8%). Поддержкой для нефти выступила еженедельная статистика по запасам сырья в США, которые сократились сильнее ожиданий. Прогноз для индекса МосБиржи на четверг - продолжение колебаний в пределах 3000-3100 пунктов, считает Мильчакова.

По оценке руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, в среднесрочной перспективе с учетом вероятного сохранения благоприятной внешней конъюнктуры, относительно слабого рубля и бюджетных стимулов рынок акций может продолжить рост. Потенциал роста индекса МосБиржи полной доходности (включает дивиденды) может составить 30% на горизонте до конца года. Из корпоративных событий в среду в центре внимания заседание совета директоров Мосбиржи, где будет рассматриваться новая дивидендная политика с определением объемов выплат акционерам.

Риски на американском рынке возросли на фоне опасений приостановки работы правительства США в случае, если законодатели до конца месяца не смогут договориться по поводу бюджета на следующий финансовый год. Одновременно с этим инвесторы опасаются дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС США. По итогам сентябрьского заседания регулятор объявил о сохранении высоких процентных ставок в течение продолжительного времени. Выбранная тактика регулятора потенциально может затормозить экономический рост, и, соответственно, повлиять на спрос на нефть. Тем не менее, нефть в среду растет на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии и ограничения экспорта Россией, отмечает Кравченко.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, в среду настроения на рынках стали более оптимистичными после появления некоторых признаков оживления экономики КНР и новых обещаний Народного банка Китая оказывать "более мощную поддержку" экономике страны.

Европа в среду пытается скорректироваться вверх, но негативом выступает статистика по потребительскому климату GfK в Германии: октябрьский показатель упал до минус 26,5 пункта с сентябрьского уровня минус 25,6 пункта, при прогнозах снижения до минус 26,0 пункта. Индикатор GfK снижает ожидания на восстановление потребительских настроений в этом году на фоне устойчиво высокой инфляции, отмечает аналитик.

Среди лидеров роста на рынке акций РФ, по словам Калачева, выступили расписки Ozon на фоне новостей, что маркетплейс запустил продажу автомобилей. Пока такая услуга доступна лишь в Москве и Подмосковье, и доступны лишь автомобили китайского бренда Chery от компании ООО "Деливери кар", но в дальнейшем интернет-ретейлер планирует расширять это направление на другие регионы и марки.

Производитель труб компания ТМК (+0,7%, до 226,36 рубля) сузила ценовой диапазон для своих акций на проводимом SPO: нижняя граница цены размещения была увеличена с 205 руб. до 215 руб., что положительно отразилось на биржевых котировках ТМК (уточненный ценовой диапазон предложения акций, по сообщению компании, теперь составляет от 215 до 230 руб. за одну акцию - прим ИФ).

Глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный сообщил, что законодатели в октябре-ноябре могут принять поправки к закону об экспорте газа, разрешающие зарубежные поставки сжиженного природного газа (СПГ) без привязки к конкретным месторождениям. Новости оказали поддержку акциям "НОВАТЭКа" и "Газпрома".

Индекс МосБиржи отскочил от психологически важного уровня 3000 пунктов, где сформировалась серьезная поддержка. Увеличиваются шансы на возврат к значению 3100 пунктов. Если же коррекция продолжится, то следующую серьезную поддержку индекс может встретить уже в районе 2800 пунктов, считает Калачев.

В среду на рынках Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi прибавил 0,1%, китайский индекс Shanghai Composite - 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,8%), вечером просели Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 потеряли 0,2-0,3%) и Штаты (индексы акций к 18:50 МСК снизились на 0,1-0,4%).

Китай и Гонконг выросли на позитивных сигналах из КНР. Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-августе 2023 года сократилась на 11,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до 4,656 трлн юаней ($637 млрд), сообщило Государственное статистическое управление. Однако в августе прибыль выросла на 17,2%, причем повышение было отмечено впервые со второго полугодия 2022 года.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду пообещал оказывать "более мощную поддержку" экономике. Китайский ЦБ будет фокусироваться на реализации шагов по смягчению денежно-кредитной политики, объявленных ранее, а также принимать меры для поддержания достаточного уровня ликвидности в финансовой системе и устойчивых темпов роста объемов кредитования, говорится в заявлении, распространенном по итогам прошедшего заседания НБК.

На нефтяном рынке вечером рост цен ускорился после выхода данных о запасах топлива в США, котировки обновили максимумы с осени прошлого года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $96,31 за баррель (+2,5% и +0,7% накануне), ноябрьская цена WTI - $93,3 за баррель (+3,2% и +0,8% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 2,17 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,32 млн) - до минимальных со 2 декабря 2022 года 416,3 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 943 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США за неделю не изменилась и составила максимальные за 3,5 года 12,9 млн баррелей в сутки.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (+18%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+12,1%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+9,1%), ПАО "Инарктика" (+7,2%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+6,7%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+5,7%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+5,3%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+5%).

Подешевели акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-2%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-1,8%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 46,21 млрд рублей (из них 6,49 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,31 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,73 млрд рублей на акции "Газпрома").