Цены евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на нестабильность UST

Москва. 27 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на сохраняющуюся нестабильность в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 203 базисных пункта - до 64,01% от номинала (их доходность выросла на 31 базисный пункт и составила 9,69% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году не продемонстрировали яркой динамики, их котировки остались на уровне предыдущего дня - 68,17% от номинала (доходность не изменилась и составила 9,24% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 2 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 34,69% от номинала (доходность - 15,47% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день всего на 1 базисный пункт - до 55,4% от номинала (его доходность увеличилась на 2 базисных пункта, поднявшись до 29,78% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не изменились в цене - котировки остались на уровне 52,52% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 23,74% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели за день на 5 базисных пунктов - до 49,87% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта, до 18,87% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 28 базисных пунктов, составив 64,88% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 27 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries, пытавшиеся в первой половине дня немного подрасти в рамках коррекции, ближе к вечеру возобновили снижение, отыгрывая ожидания жесткой денежно-кредитной политики ФРС в течение продолжительного времени.

Процентные ставки гособлигаций США в начале торгов среды немного снизились с 16-летних максимумов, достигнутых накануне. Доходность 10-летних госбондов в ходе торгов опускалась на 3 базисных пункта, до 4,51% годовых. Показатель для двухлетних бумаг терял более 1 базисного пункта - до 5,06% годовых, 30-летних облигаций - 3,5 базисного пункта, до 4,64% годовых. Накануне доходность государственных облигаций США достигала рекордных отметок с 2007 года на фоне "ястребиных" комментариев Федрезерва и активного размещения госдолга (для десятилетних US Treasuries она поднималась до 4,57% годовых). Многие в руководстве Федрезерва в последние дни заявили, что ФРС, скорее всего, придется снова повысить процентные ставки и удерживать их на высоком уровне в течение длительного времени для борьбы с инфляцией.

Вместе с тем ближе к вечеру ситуация на рынке базовых активов вновь оказалась под давлением негативных настроений. В результате, доходность 10-летних US Treasuries поднялась к 4,56% годовых, то есть практически к максимумам предыдущего дня, двухлетних - до 5,09%, 30-летних - до 4,69% годовых.

Рынок видит примерно 81%-ную вероятность, что Федрезерв сохранит ключевую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых на следующем заседании 1 ноября. Шансы на повышение ставки на 25 базисных пунктов в декабре оцениваются в 32%.