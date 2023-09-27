Существуют шансы на продолжение роста индекса Мосбиржи в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, сможет продолжить движение вверх к отметке 3100 пунктов на торгах в четверг, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Многое будет зависеть от того, на каких отметках завершится вечерняя сессия в среду. Важно, чтобы индекс остался выше уровня 3050 пунктов. В таком случае остается шанс увидеть продолжения отскока. Несмотря на это, отметим еще раз, что ситуация на рынке непростая и уверенно говорить о восстановлении довольно сложно. По этой причине считаем, что стоит воздерживаться от рискованных сделок и рассмотреть возможность фиксировать ранее открытые позиции во время роста рынка".

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