Возможен рост цены золота до $1950-2050/унц. в 2024г - Ренессанс банк

Возможен рост котировок золота до $1950-2050 за тройскую унцию в следующем году на фоне постепенного смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС, считает руководитель направления инвестиционной аналитики Ренессанс банка Роман Чечушков.

Спрос на золото со стороны мировых ЦБ во 2К23 снизился на 2% г/г (до 921 тонн), но остался на достаточно высоком уровне, констатирует эксперт. С учетом ОТС транзакций общий спрос увеличился до 1255 тонн, об этом свидетельствуют данные World Gold Council. Основными нетто-покупателями стали Польша, Китай, Чехия и Россия, в то время как среди нетто-продавцов оказались Турция, Казахстан, Узбекистан и Германия. Запасы золота в международных резервах РФ на 1 сентября составили 2332,76 тонн (+3,1 тонны м/м).

Предложение золота также остается высоким, отмечает аналитик: по итогам 2К23 мировое предложение увеличилось на 7% г/г (до 1255,2 тонн).

"Возможно, падение спроса и увеличение предложения может привести к умеренной коррекции в ценах в краткосрочной перспективе, но, скорее всего, повышательный тренд стоимости металла сохранится ввиду относительно высоких инфляционных ожиданий на среднесрочном горизонте. Кроме того, во времена геополитической нестабильности и высокой инфляции спрос на защитные активы, такие как золото, как правило, возрастает, - пишет Чечушков в обзоре банка. - Мы считаем, что геополитический фактор будет оказывать доминирующий эффект на цену драгоценного металла до конца года. Однако стоит учитывать, что продажа золота центральными банками с крупнейшими запасами (ФРС, ЕЦБ, ЦБ РФ и Народный Банк Китая) может оказать давление на котировки золота. Мы не исключаем возможную продажу золота ЦБ РФ с целью пополнения бюджета или регулирования валютного рынка в 2024 году".

"Повышение ставок делает инвестиции в золото менее привлекательными, однако мы не наблюдаем существенный уход инвесторов из данного актива, что, скорее всего, связано с геополитической напряженностью. Мы ожидаем незначительное снижение цены золота до конца года - до уровня $1850-1900 за тройскую унцию, однако в 2024 году возможен рост до $1950-2050 на фоне постепенного смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС", - указывает аналитик.

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