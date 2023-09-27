Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Amazon

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Amazon.com Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $140 за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Сергея Вахрамеева и аналитика Георгия Горбунова.

"Федеральная торговая комиссия (ФТК) США во вторник подала в суд на Amazon, обвиняя владельца интернет-магазина в злоупотреблении доминирующим положением, завышении цен, привязке продавцов к платформе и нанесении вреда конкурентам. В настоящее время на долю эмитента приходится 38% всего оборота розничной торговли в США. По данным Codex, компания выпускает самый продаваемый голосовой помощник и устройство потокового вещания, а также занимает 82% рынка электронных книг в США, - отмечают эксперты. - Мы считаем, что обвинения ФТК не окажут значительное влияниена котировки акций Amazon: даже если суд признает компанию виновной в злоупотреблении монопольным положением, ей назначат штраф, сумма которого составляет, как правило, 10% от выручки от реализации только определенной категории товаров, где выявлено нарушение и которая занимают незначительную долю в совокупных доходах".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.