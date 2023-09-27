Рубль днем стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах

Москва. 27 сентября. Доллар США немного повышается, евро, напротив, дешевеет на Московской бирже в среду днем. Рубль почти не меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 96,55 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 17,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 101,84 руб./EUR1, подешевев на 30,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 4,1 копейки - до 98,93 руб. Курс китайского юаня поднялся на 3,4 копейки - до 13,18 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшие разнонаправленные колебания в основных парах на фоне роста доллара к большинству мировых валют, в том числе, евро на рынке Forex. Сила американской валюты объясняется намерением Федеральной резервной системы удерживать процентные ставки высокими дольше, нежели полагал рынок до публикации 20 сентября обновленного прогноза членов FOMC.

Пока рынок видит примерно 81%-ную вероятность, что Федрезерв сохранит ключевую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% на следующем заседании 1 ноября. Шансы на повышение ставки на 25 б.п. в декабре оцениваются в 32%.

Поддержку рублю продолжает оказывать спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед сентябрьским единым днем уплаты налогов. В четверг, 28 сентября, они должны будут перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы.

"На текущей неделе драйвером для укрепления рубля могут выступать высокие цены на нефть и предстоящие налоговые выплаты, пик которых приходится на 28 сентября. По приблизительным данным, объем основных налогов, уплачиваемых в сентябре, оценивается в 2,85 трлн руб., что на 15% больше аналогичных платежей в прошлом месяце. Однако без кардинальных мер, включающих в себя ужесточение валютного контроля, укрепление рубля, если оно будет, в период налоговых выплат может носить лишь временный характер", - отмечает аналитик КАЦ "Финам" Максим Пухов.

"Продолжающаяся консолидация рубля может отражать достижение определенной сбалансированности рынка в плане спроса на иностранную валюту и ее предложения. Правда, после прохождения пика налоговых платежей 28 сентября закончатся продажи экспортеров валюты для фискальных платежей. Это способно оказать ощутимое давление на рубль. Не способствуют позитивной динамике рубля и различные предложения властей по его искусственному укреплению. Подобные инициативы могут свидетельствовать о сохранении ключевых факторов, приведших к снижению курса национальной валюты в этом году", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Рост цен на нефть ускорился днем в среду. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 1,4% - до $95,27 за баррель. Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 1,63% - до $91,86 за баррель.

Участники рынка ждут данных о запасах от Минэнерго США, которые будут опубликованы в 17:30 МСК в среду. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозируют, что сводки укажут на сокращение запасов нефти на 2,2 млн баррелей, бензина - на 800 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей. Также аналитики ожидают падения резервов нефти на терминале в Кушинге на 1 млн баррелей.