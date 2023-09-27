Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Alibaba

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Alibaba Group Holding с прогнозной стоимостью на уровне 137 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Гонконгская фондовая биржа выдала в среду Alibaba разрешение на проведение публичного размещения акций логистического бизнеса Cainiao, в ходе которого предполагается привлечь не менее $1 млрд. Компания, несмотря на непростую экономическую ситуацию в КНР, не отступается от своих планов вывести ряд "дочек" на биржу, что, на наш взгляд, создает положительный фон для бумаг эмитента", - указывают эксперты.

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