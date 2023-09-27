Индекс Мосбиржи обладает шансами на рост до 3150п в ближайшие дни - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи в целом обладает шансами на подъем к уровню 3150 пунктов в ближайшие дни, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Индексы Мосбиржи и РТС на торгах в среду отступили от локальных минимумов и проверили на прочность ближайшие сопротивления на уровнях 3080 и 1000 пунктов соответственно, у которых покупки приостановились в ожидании дополнительных сигналов. В целом рублевый индикатор в ближайшие дни при прочих равных выглядит готовым к развитию повышения в район 3150 пунктов в рамках коррекции", - пишет эксперт в комментарии.

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