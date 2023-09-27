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27 сентября 2023 года 13:05
Возможна консолидация котировок нефти в диапазоне $90-95/барр. в ближайший месяц - "Финам"
Возможна консолидация котировок нефти марки Brent в диапазоне $90-95 за баррель в ближайший месяц, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. "Если убрать волатильность последних дней, то среднесрочно цены на нефть консолидируются недалеко от достигнутых максимумов. Летом котировки нефти марки Brent консолидировались в диапазоне $72-78/баррель, а после волны роста вероятным выглядит их консолидация на ближайший месяц в диапазоне $90-95/баррель. Таким образом стоимость энергоносителей отражает создание ведущими нефтяными державами дефицита нефти в мире в третьем-четвертом кварталах текущего года, - пишет эксперт в обзоре. - По мнению Goldman Sachs, цены на нефть на уровне $90/баррель вряд ли подорвут экономику США или потребительские расходы, и это будет решаемой проблемой. В качестве факторов, которые нивелируют подорожание нефти, аналитики отмечают снижение цен на уголь, природный газ и электроэнергию. С другой стороны, угроза приостановки работы правительства США и ее потенциальное влияние на кредитный рейтинг страны могут стать фактором, влияющим на то, что ценам на нефть в краткосрочной перспективе будет трудно достичь отметки $100/баррель". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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