Банковский сектор РФ по-прежнему достоин внимания инвесторов - "Солид Брокер"

Банковский сектор российского фондового рынка по-прежнему достоин внимания инвесторов, фавориты - бумаги Сбербанка и TCS Group, считают аналитики "Солид Брокер".

"Банковский сектор, даже несмотря на подъем ключевой ставки ЦБ РФ, продолжает генерировать большую прибыль, в первую очередь за счет уже набранного кредитного портфеля. При этом чистая процентная маржа у лидеров отрасли остается стабильной, так как растет доля кредитов с плавающими ставками и нет взрывного спроса на депозиты. Экономическая активность и оборот денег восстанавливаются, что позволяет расти комиссионным доходам. Поэтому банки имеют все шансы показать не только хорошие результаты по итогам 2023 года, но и следующего. К тому же банки хорошо "переваривают" инфляцию, если нет экономических шоков, - пишут эксперты инвесткомпании в комментарии. - Мы считаем, что банковский сектор по-прежнему достоин внимания инвесторов. Наши фавориты - это Сбербанк и TCS Group. Однако отметим, что в TCS идея больше заключается в "принудительном" переезде в РФ, но для начала необходимо дождаться правительственного списка экономически значимых предприятий".

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