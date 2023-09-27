.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Ближайшей целью снижения цены золота может стать уровень $1890/унц. - "Финам"
.
ГЛАВНОЕ
Дефицит бюджета РФ сократится в 2026 году до 0,8% ВВП
Бюджет РФ в 2023 году может быть исполнен с дефицитом 3,01 трлн рублей, или 1,8% ВВП, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы. В 2024 г размер дефицита снизится до 1,595 трлн руб., или 0,9% ВВП, в 2025 г - до 830,5 млрд руб., или 0,4% ВВП
 
Банки не хотят объединяться для поддержки мелких конкурентов
Подавляющее большинство банкиров не поддержали идею ЦБ развивать механизмы "зонтиков" и "альянсов". Под этим регулятор понимает объединения нескольких игроков для обмена клиентской базой и снижения затрат на поддержание бизнеса. Только 7% опрошенных...
 
Законопроекты о либерализации экспорта СПГ Госдума примет осенью
Госдума до конца осени рассмотрит законопроекты о либерализации экспорта СПГ; первый - разрешающий экспорт с участков, полностью или частично расположенных севернее 67-го градуса северной широты - рассчитывает принять уже в октябре, заявил глава...
 
Банки запустили оплату по QR через СБП за границей
Отечественные банки начали принимать оплату по QR-кодам через систему быстрых платежей (СБП) за границей. Такая схема уже работает в некоторых странах СНГ, в Турции и Юго-Восточной Азии - например, в Таиланде и Лаосе, рассказал "Известиям" партнер...
 
27 сентября 2023 года 12:01

Ближайшей целью снижения цены золота может стать уровень $1890/унц. - "Финам"

Ближайшей целью текущего снижения котировок золота может стать уровень $1890 за тройскую унцию, сообщается в комментарии ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина.

"Неделей ранее золото не смогло преодолеть локальное сопротивление в районе $1950 за тройскую унцию. После чего началась коррекция. В итоге котировки драгметалла уже около двух месяцев "пилят" в консолидации $1890-1950. Сейчас мы видим очередную волну снижения цен на фоне сильного курса доллара и роста доходности по US Treasuries. Ближайшей целью снижения станет район $1890 за тройскую унцию", - указывает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
27 сентября 2023 года 19:22
Рубль в среду слабо изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах
Москва. 27 сентября. Доллар США немного повысился, евро, напротив, подешевел на Московской бирже по итогам торгов среды. Рубль почти не изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 19:10
Цены евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на нестабильность UST
Москва. 27 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на сохраняющуюся нестабильность в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились, а для ряда бумаг - расширились.    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 18:46
Существуют шансы на продолжение роста индекса Мосбиржи в четверг - ПСБ
декс Мосбиржи, вероятно, сможет продолжить движение вверх к отметке 3100 пунктов на торгах в четверг, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Многое будет зависеть от того, на каких отметках завершится вечерняя сессия в среду. Важно, чтобы индекс остался выше уровня 3050...    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 18:17
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Eversource Energy
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций американской энергетической компании Eversource Energy с прогнозной стоимостью на уровне $85 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "У нас позитивный взгляд на компанию, мы предполагаем, что доходность инвестирования...    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 17:54
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции МТС с целью 299 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "МТС" с целью 299 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,4%, стоп-приказ: 261,65 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Стратегия развития "МТС" ориентирована...    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 17:34
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Qualcomm
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Qualcomm Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $165 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Бумага выглядит очень привлекательно за счет сильного портфеля кремниевых продуктов и интеллектуальной...    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 16:49
Возможен рост цены золота до $1950-2050/унц. в 2024г - Ренессанс банк
Возможен рост котировок золота до $1950-2050 за тройскую унцию в следующем году на фоне постепенного смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС, считает руководитель направления инвестиционной аналитики Ренессанс банка Роман Чечушков. Спрос на золото со стороны мировых ЦБ во 2К23 снизился на...    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 16:15
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Amazon
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Amazon.com Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $140 за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Сергея Вахрамеева и аналитика Георгия Горбунова. "Федеральная торговая комиссия (ФТК) США во вторник подала в суд на...    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 15:44
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Alibaba
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Alibaba Group Holding с прогнозной стоимостью на уровне 137 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Гонконгская фондовая биржа выдала в среду Alibaba разрешение на проведение публичного размещения...    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 15:40
Рубль днем стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах
Москва. 27 сентября. Доллар США немного повышается, евро, напротив, дешевеет на Московской бирже в среду днем. Рубль почти не меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 15:20
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Uber с целью $50
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Uber Technologies с целью $50 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,94%, стоп-приказ: $42,2, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания расширяет партнерство и...    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 14:37
Индекс Мосбиржи обладает шансами на рост до 3150п в ближайшие дни - "Велес Капитал"
Индекс Мосбиржи в целом обладает шансами на подъем к уровню 3150 пунктов в ближайшие дни, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Индексы Мосбиржи и РТС на торгах в среду отступили от локальных минимумов и проверили на прочность ближайшие сопротивления на уровнях...    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 14:03
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "продавать" для акций АЛРОСА
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "продавать" для акций "АЛРОСА" из-за грядущей приостановки продаж алмазов на два месяца на фоне слабого мирового спроса на ювелирные украшения и высоких запасов огранщиков, сообщается в обзоре аналитиков. "Приостановка импорта алмазного сырья...    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 13:05
Возможна консолидация котировок нефти в диапазоне $90-95/барр. в ближайший месяц - "Финам"
Возможна консолидация котировок нефти марки Brent в диапазоне $90-95 за баррель в ближайший месяц, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. "Если убрать волатильность последних дней, то среднесрочно цены на нефть консолидируются недалеко от достигнутых максимумов. Летом котировки нефти...    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 12:35
Банковский сектор РФ по-прежнему достоин внимания инвесторов - "Солид Брокер"
Банковский сектор российского фондового рынка по-прежнему достоин внимания инвесторов, фавориты - бумаги Сбербанка и TCS Group, считают аналитики "Солид Брокер". "Банковский сектор, даже несмотря на подъем ключевой ставки ЦБ РФ, продолжает генерировать большую прибыль, в первую очередь за счет уже...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.