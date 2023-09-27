Ближайшей целью снижения цены золота может стать уровень $1890/унц. - "Финам"

Ближайшей целью текущего снижения котировок золота может стать уровень $1890 за тройскую унцию, сообщается в комментарии ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина.

"Неделей ранее золото не смогло преодолеть локальное сопротивление в районе $1950 за тройскую унцию. После чего началась коррекция. В итоге котировки драгметалла уже около двух месяцев "пилят" в консолидации $1890-1950. Сейчас мы видим очередную волну снижения цен на фоне сильного курса доллара и роста доходности по US Treasuries. Ближайшей целью снижения станет район $1890 за тройскую унцию", - указывает эксперт в комментарии.

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