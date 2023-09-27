.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром превысил 3070п по индексу МосБиржи вслед за отскоком нефти, лидирует Ozon
.
ГЛАВНОЕ
Дефицит бюджета РФ сократится в 2026 году до 0,8% ВВП
Бюджет РФ в 2023 году может быть исполнен с дефицитом 3,01 трлн рублей, или 1,8% ВВП, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы. В 2024 г размер дефицита снизится до 1,595 трлн руб., или 0,9% ВВП, в 2025 г - до 830,5 млрд руб., или 0,4% ВВП
 
Банки не хотят объединяться для поддержки мелких конкурентов
Подавляющее большинство банкиров не поддержали идею ЦБ развивать механизмы "зонтиков" и "альянсов". Под этим регулятор понимает объединения нескольких игроков для обмена клиентской базой и снижения затрат на поддержание бизнеса. Только 7% опрошенных...
 
Законопроекты о либерализации экспорта СПГ Госдума примет осенью
Госдума до конца осени рассмотрит законопроекты о либерализации экспорта СПГ; первый - разрешающий экспорт с участков, полностью или частично расположенных севернее 67-го градуса северной широты - рассчитывает принять уже в октябре, заявил глава...
 
Банки запустили оплату по QR через СБП за границей
Отечественные банки начали принимать оплату по QR-кодам через систему быстрых платежей (СБП) за границей. Такая схема уже работает в некоторых странах СНГ, в Турции и Юго-Восточной Азии - например, в Таиланде и Лаосе, рассказал "Известиям" партнер...
 
27 сентября 2023 года 11:38

Рынок акций РФ утром превысил 3070п по индексу МосБиржи вслед за отскоком нефти, лидирует Ozon

Москва. 27 сентября. Рынок акций РФ утром в среду продолжил корректироваться вверх по большинству blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent поднялась к $94,6 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3070 пунктов во главе с расписками Ozon, индекс РТС преодолел рубеж 1000 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3072,72 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1003,5 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,9%.

Доллар стоит 96,46 рубля (+0,08 рубля).

Подорожали расписки OZON (+4,9%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,4% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +0,2% "префы"), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,1%).

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", инвесторам на рынке акций стоит присмотреться к покупкам.

Накануне индекс МосБиржи удержался выше 3000 пунктов, а значит, в краткосрочной перспективе российский рынок акций может продолжить отскок. При этом основную роль могут сыграть акции нефтяных компаний, которые до недавнего времени отставали на фоне негативных новостей. С технической точки зрения индекс МосБиржи по-прежнему торгуется в боковой формации с верхним уровнем 3300 пунктов и нижней поддержкой 3015-3025 пунктов. На американском рынке назревает отскок, так как "шорты" становятся рискованными, поэтому стоит присмотреться к покупкам, полагают эксперты "БКС МИ".

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков считает, что поддержку рынку акций РФ оказывает "китайский фактор".

"Российскому рынку позитивом служит то, что Народный банк Китая обещает широкую и мощную поддержку экономики КНР. Соответственно, рынок может консолидироваться или даже продолжить рост за счёт нефтяников и металлургов", - считает Кочетков.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов также ожидает в среду продолжения отскока индекса МосБиржи.

"По нашим оценкам, сегодня он будет двигаться в диапазоне 3050-3100 пунктов. Предпочтение отдаем лидерам вчерашних торгов - металлургам и Сбербанку. Кроме этого, могут продолжить расти акции Мосбиржи. Сегодня пройдёт заседание набсовета компании, где будут рассмотрены вопросы о стратегии группы и дивидендной политике. Ожидаем возвращения спроса инвесторов на бумаги нефтегазовых компаний на фоне растущих цен на нефть и стабильной ситуации на валютном рынке", - считает аналитик.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, отскок акций банков вверх выглядит вполне логичным. Несмотря на ожидания "схлопывания" рынка кредитования из-за высоких процентных ставок, банки сумели сформировать огромные кредитные портфели, которые будут кормить их многие месяцы. С металлургами не все так однозначно: ожидания роста спроса на металл в Китае вполне могут быть нивелированы логистическими проблемами в восточном направлении. Кроме того, этот сектор попадет с октября под новый налог, зависящий от курса доллара. Наконец, нет никаких проблесков по дивидендам от сталеваров.

Для нефтяного сектора негативной новостью можно назвать инициативу ряда депутатов Госдумы, предложивших распространить налог на сверхдоходы на нефтяные компании. С огромной вероятностью правительство не допустит принятия такой поправки, так как нефтяные компании и так платят в казну больше других. Дополнительное налоговое бремя может вынудить их повышать внутренние цены на топливо, что вызовет скачок инфляции, считает эксперт.

В целом нет никаких оснований рассчитывать на формирование нового восходящего тренда на рынке акций РФ. Краткосрочная картина по индексу МосБиржи прорисовывается и вовсе "медвежьей": с 5 сентября на дневном графике явно прорисовывается нисходящий канал. Любой негатив быстро отправит рынок вниз, и отметка 3000 пунктов может не устоять. При таком сценарии нижняя граница нисходящего канала не станет сильной поддержкой, и индекс МосБиржи может довольно быстро отправиться в район 2930 пунктов, считает Антонов.

В США во вторник индексы акций снизились на 1,1-1,6% из-за роста доходности гособлигаций США до 16-летних максимумов и опасений по поводу китайской экономики. Доходность 10-летних US Treasuries в ходе торгов поднималась до 4,57%, обновив максимум с 2007 года. Рост показателя спровоцировали "ястребиные" сигналы со стороны Федеральной резервной системы (ФРС).

Многие члены руководства Федрезерва в последние дни заявили, что центробанку, скорее всего, придется снова повысить ставку и удерживать ее на высоком уровне в течение длительного времени.

В среду на рынках Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi прибавил 0,1%, китайский индекс Shanghai Composite - 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,7%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,2-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,4-0,5%).

Китай и Гонконг выросли на позитивных сигналах из КНР. Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-августе 2023 года сократилась на 11,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до 4,656 трлн юаней ($637 млрд), сообщило Государственное статистическое управление. Однако в августе прибыль выросла на 17,2%, причем повышение было отмечено впервые со второго полугодия 2022 года.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду пообещал оказывать "более мощную поддержку" экономике. Китайский ЦБ будет фокусироваться на реализации шагов по смягчению денежно-кредитной политики, объявленных ранее, а также принимать меры для поддержания достаточного уровня ликвидности в финансовой системе и устойчивых темпов роста объемов кредитования, говорится в заявлении, распространенном по итогам прошедшего заседания НБК.

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают рост на фоне сокращения опасений по поводу мировой экономики и роста тревог относительно дефицита топлива на мировом рынке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $94,6 за баррель (+0,7% и +0,7% накануне), ноябрьская цена WTI - $91,29 за баррель (+1% и +0,8% во вторник).

Поддержку нефти оказывают опасения, что спрос сильно превысит предложение, усилившиеся после решений Саудовской Аравии и России продлить добровольные сокращения добычи до конца года.

Также участники рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США.

По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы нефти в Штатах выросли на 1,59 млн баррелей. Неделей ранее резервы упали на 5,25 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго выйдут в среду в 17:30 МСК. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозируют, что данные укажут на сокращение запасов нефти на 320 тыс. баррелей, бензина - на 120 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (+8,4%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+8,2%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+7,2%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+6%).

Подешевели акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-0,9%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-0,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,53 млрд рублей (из них 2,14 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 937,52 млн рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 851,9 млн рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
27 сентября 2023 года 19:22
Рубль в среду слабо изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах
Москва. 27 сентября. Доллар США немного повысился, евро, напротив, подешевел на Московской бирже по итогам торгов среды. Рубль почти не изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 19:10
Цены евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на нестабильность UST
Москва. 27 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на сохраняющуюся нестабильность в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились, а для ряда бумаг - расширились.    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 18:46
Существуют шансы на продолжение роста индекса Мосбиржи в четверг - ПСБ
декс Мосбиржи, вероятно, сможет продолжить движение вверх к отметке 3100 пунктов на торгах в четверг, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Многое будет зависеть от того, на каких отметках завершится вечерняя сессия в среду. Важно, чтобы индекс остался выше уровня 3050...    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 18:17
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Eversource Energy
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций американской энергетической компании Eversource Energy с прогнозной стоимостью на уровне $85 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "У нас позитивный взгляд на компанию, мы предполагаем, что доходность инвестирования...    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 17:54
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции МТС с целью 299 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "МТС" с целью 299 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,4%, стоп-приказ: 261,65 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Стратегия развития "МТС" ориентирована...    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 17:34
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Qualcomm
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Qualcomm Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $165 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Бумага выглядит очень привлекательно за счет сильного портфеля кремниевых продуктов и интеллектуальной...    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 16:49
Возможен рост цены золота до $1950-2050/унц. в 2024г - Ренессанс банк
Возможен рост котировок золота до $1950-2050 за тройскую унцию в следующем году на фоне постепенного смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС, считает руководитель направления инвестиционной аналитики Ренессанс банка Роман Чечушков. Спрос на золото со стороны мировых ЦБ во 2К23 снизился на...    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 16:15
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Amazon
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Amazon.com Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $140 за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Сергея Вахрамеева и аналитика Георгия Горбунова. "Федеральная торговая комиссия (ФТК) США во вторник подала в суд на...    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 15:44
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Alibaba
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Alibaba Group Holding с прогнозной стоимостью на уровне 137 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Гонконгская фондовая биржа выдала в среду Alibaba разрешение на проведение публичного размещения...    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 15:40
Рубль днем стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах
Москва. 27 сентября. Доллар США немного повышается, евро, напротив, дешевеет на Московской бирже в среду днем. Рубль почти не меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 15:20
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Uber с целью $50
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Uber Technologies с целью $50 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,94%, стоп-приказ: $42,2, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания расширяет партнерство и...    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 14:37
Индекс Мосбиржи обладает шансами на рост до 3150п в ближайшие дни - "Велес Капитал"
Индекс Мосбиржи в целом обладает шансами на подъем к уровню 3150 пунктов в ближайшие дни, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Индексы Мосбиржи и РТС на торгах в среду отступили от локальных минимумов и проверили на прочность ближайшие сопротивления на уровнях...    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 14:03
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "продавать" для акций АЛРОСА
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "продавать" для акций "АЛРОСА" из-за грядущей приостановки продаж алмазов на два месяца на фоне слабого мирового спроса на ювелирные украшения и высоких запасов огранщиков, сообщается в обзоре аналитиков. "Приостановка импорта алмазного сырья...    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 13:05
Возможна консолидация котировок нефти в диапазоне $90-95/барр. в ближайший месяц - "Финам"
Возможна консолидация котировок нефти марки Brent в диапазоне $90-95 за баррель в ближайший месяц, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. "Если убрать волатильность последних дней, то среднесрочно цены на нефть консолидируются недалеко от достигнутых максимумов. Летом котировки нефти...    читать дальше
.
27 сентября 2023 года 12:35
Банковский сектор РФ по-прежнему достоин внимания инвесторов - "Солид Брокер"
Банковский сектор российского фондового рынка по-прежнему достоин внимания инвесторов, фавориты - бумаги Сбербанка и TCS Group, считают аналитики "Солид Брокер". "Банковский сектор, даже несмотря на подъем ключевой ставки ЦБ РФ, продолжает генерировать большую прибыль, в первую очередь за счет уже...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.