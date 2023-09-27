Рынок акций РФ утром превысил 3070п по индексу МосБиржи вслед за отскоком нефти, лидирует Ozon

Москва. 27 сентября. Рынок акций РФ утром в среду продолжил корректироваться вверх по большинству blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent поднялась к $94,6 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3070 пунктов во главе с расписками Ozon, индекс РТС преодолел рубеж 1000 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3072,72 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1003,5 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,9%.

Доллар стоит 96,46 рубля (+0,08 рубля).

Подорожали расписки OZON (+4,9%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,4% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +0,2% "префы"), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,1%).

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", инвесторам на рынке акций стоит присмотреться к покупкам.

Накануне индекс МосБиржи удержался выше 3000 пунктов, а значит, в краткосрочной перспективе российский рынок акций может продолжить отскок. При этом основную роль могут сыграть акции нефтяных компаний, которые до недавнего времени отставали на фоне негативных новостей. С технической точки зрения индекс МосБиржи по-прежнему торгуется в боковой формации с верхним уровнем 3300 пунктов и нижней поддержкой 3015-3025 пунктов. На американском рынке назревает отскок, так как "шорты" становятся рискованными, поэтому стоит присмотреться к покупкам, полагают эксперты "БКС МИ".

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков считает, что поддержку рынку акций РФ оказывает "китайский фактор".

"Российскому рынку позитивом служит то, что Народный банк Китая обещает широкую и мощную поддержку экономики КНР. Соответственно, рынок может консолидироваться или даже продолжить рост за счёт нефтяников и металлургов", - считает Кочетков.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов также ожидает в среду продолжения отскока индекса МосБиржи.

"По нашим оценкам, сегодня он будет двигаться в диапазоне 3050-3100 пунктов. Предпочтение отдаем лидерам вчерашних торгов - металлургам и Сбербанку. Кроме этого, могут продолжить расти акции Мосбиржи. Сегодня пройдёт заседание набсовета компании, где будут рассмотрены вопросы о стратегии группы и дивидендной политике. Ожидаем возвращения спроса инвесторов на бумаги нефтегазовых компаний на фоне растущих цен на нефть и стабильной ситуации на валютном рынке", - считает аналитик.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, отскок акций банков вверх выглядит вполне логичным. Несмотря на ожидания "схлопывания" рынка кредитования из-за высоких процентных ставок, банки сумели сформировать огромные кредитные портфели, которые будут кормить их многие месяцы. С металлургами не все так однозначно: ожидания роста спроса на металл в Китае вполне могут быть нивелированы логистическими проблемами в восточном направлении. Кроме того, этот сектор попадет с октября под новый налог, зависящий от курса доллара. Наконец, нет никаких проблесков по дивидендам от сталеваров.

Для нефтяного сектора негативной новостью можно назвать инициативу ряда депутатов Госдумы, предложивших распространить налог на сверхдоходы на нефтяные компании. С огромной вероятностью правительство не допустит принятия такой поправки, так как нефтяные компании и так платят в казну больше других. Дополнительное налоговое бремя может вынудить их повышать внутренние цены на топливо, что вызовет скачок инфляции, считает эксперт.

В целом нет никаких оснований рассчитывать на формирование нового восходящего тренда на рынке акций РФ. Краткосрочная картина по индексу МосБиржи прорисовывается и вовсе "медвежьей": с 5 сентября на дневном графике явно прорисовывается нисходящий канал. Любой негатив быстро отправит рынок вниз, и отметка 3000 пунктов может не устоять. При таком сценарии нижняя граница нисходящего канала не станет сильной поддержкой, и индекс МосБиржи может довольно быстро отправиться в район 2930 пунктов, считает Антонов.

В США во вторник индексы акций снизились на 1,1-1,6% из-за роста доходности гособлигаций США до 16-летних максимумов и опасений по поводу китайской экономики. Доходность 10-летних US Treasuries в ходе торгов поднималась до 4,57%, обновив максимум с 2007 года. Рост показателя спровоцировали "ястребиные" сигналы со стороны Федеральной резервной системы (ФРС).

Многие члены руководства Федрезерва в последние дни заявили, что центробанку, скорее всего, придется снова повысить ставку и удерживать ее на высоком уровне в течение длительного времени.

В среду на рынках Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi прибавил 0,1%, китайский индекс Shanghai Composite - 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,7%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,2-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,4-0,5%).

Китай и Гонконг выросли на позитивных сигналах из КНР. Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-августе 2023 года сократилась на 11,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до 4,656 трлн юаней ($637 млрд), сообщило Государственное статистическое управление. Однако в августе прибыль выросла на 17,2%, причем повышение было отмечено впервые со второго полугодия 2022 года.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду пообещал оказывать "более мощную поддержку" экономике. Китайский ЦБ будет фокусироваться на реализации шагов по смягчению денежно-кредитной политики, объявленных ранее, а также принимать меры для поддержания достаточного уровня ликвидности в финансовой системе и устойчивых темпов роста объемов кредитования, говорится в заявлении, распространенном по итогам прошедшего заседания НБК.

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают рост на фоне сокращения опасений по поводу мировой экономики и роста тревог относительно дефицита топлива на мировом рынке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $94,6 за баррель (+0,7% и +0,7% накануне), ноябрьская цена WTI - $91,29 за баррель (+1% и +0,8% во вторник).

Поддержку нефти оказывают опасения, что спрос сильно превысит предложение, усилившиеся после решений Саудовской Аравии и России продлить добровольные сокращения добычи до конца года.

Также участники рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США.

По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы нефти в Штатах выросли на 1,59 млн баррелей. Неделей ранее резервы упали на 5,25 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго выйдут в среду в 17:30 МСК. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозируют, что данные укажут на сокращение запасов нефти на 320 тыс. баррелей, бензина - на 120 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (+8,4%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+8,2%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+7,2%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+6%).

Подешевели акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-0,9%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-0,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,53 млрд рублей (из них 2,14 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 937,52 млн рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 851,9 млн рублей на акции "Газпрома").