Возможен подъем ставки ЦБ РФ до 14% в октябре - Инвестбанк "Синара"

Возможен подъем ключевой ставки Банка России до 14% годовых в октябре 2023 года, оценка инфляционных ожиданий населения в сентябре подросла на 0,2 п.п. к августу и составила 11,7% - рост указывает на по-прежнему высокие риски инфляции и говорит в пользу дальнейшего ужесточения монетарных условий, сообщается в комментарии аналитиков "Инвестиционного банка Синара".

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