Рубль, вероятно, вернется в диапазон 85-95 руб./$1 в 2024г - Freedom Finance Global

Курс рубля по отношению к доллару США, вероятно, вернется в диапазон 85-95 руб./$1 в 2024 году, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Минэкономразвития РФ ожидает укрепление рубля в первой половине 2024 года, в том числе, по прогнозу ведомства, в июне средний курс рубля может укрепиться до 87,5 руб./$1. А курс рубля к евро в июне следующего года может, согласно этому же прогнозу, упасть ниже 100 руб./EUR1 Во второй половине года, как ожидают в Минэке, рубль снова может подешеветь к доллару и евро. Скорее всего, такая динамика может быть связана с будущими президентскими выборами. Для цели укрепления рубля в начале следующего года власти РФ, скорее всего, рассмотрят возможность дополнительных валютных ограничений. После президентских выборов ограничения, вероятно, будут отменены, что приведет к ослаблению рубля, а также во второй половине 2024 года можно будет ожидать рост инфляции, связанной с ростом бюджетных расходов накануне и, возможно, после президентских выборов, - указывает эксперт в обзоре инвесткомпании. - Ускорение инфляции в России уже имело место после президентских выборов 2018 года, однако тогда на рост инфляции влияло сразу несколько факторов. Один из них - повышение НДС в 2019 году. По нашему прогнозу, в 2024 году рубль вернется в коридор 85-95 руб./$1, а инфляция может оказаться немного выше целевого уровня ЦБ РФ и выйти к 5% по итогам года".

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