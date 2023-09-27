Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет статистика из РФ, США и Германии:

- Данные по безработице в России;

- Росстат опубликует доклад "Социально-экономическое положение России";

- Заказы на товары длительного пользования в США за август;

- Статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США;

- Индексы потребительского климата Германии Gfk на октябрь.

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