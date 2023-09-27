Индекс Мосбиржи, возможно, будет торговаться в диапазоне 3050-3100п в среду - ПСБ

Возможно продолжение отскока индекса Мосбиржи на торгах в среду с движением в диапазоне 3050-3100 пунктов, прогнозирует главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Предпочтение отдаем лидерам торгов вторника - металлургам и Сбербанку. Кроме того, могут продолжить расти акции "Московской биржи". В среду пройдет заседание набсовета компании, где будут рассмотрены вопросы о стратегии группы и дивидендной политике. Ожидаем возвращение спроса инвесторов на бумаги нефтегазовых компаний на фоне растущих цен на нефть и стабильной ситуации на валютном рынке", - пишет эксперт в комментарии.

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