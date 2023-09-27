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27 сентября 2023 года 09:53

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 27 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США резко снизились по итогам торгов во вторник из-за роста доходности гособлигаций США до 16-летних максимумов и опасений по поводу китайской экономики. Доходность десятилетних US Treasuries в ходе торгов поднималась до 4,57% годовых, обновив максимум с 2007 года. Рост показателя спровоцировали "ястребиные" сигналы со стороны Федеральной резервной системы (ФРС). Многие члены руководства Федрезерва в последние дни заявили, что центробанку, скорее всего, придется снова повысить ставку и удерживать ее на высоком уровне в течение длительного времени.

Кроме того, глобальные инвесторы с тревогой следят за новостями из сектора недвижимости Китая. Во вторник Guangdong Adway Construction, предоставляющая услуги по внутренней и внешней отделке и дизайну, подала заявление о банкротстве из-за невозможности расплатиться по долгам, достигшим на конец мая 668 млн юаней ($91 млн). Девелопер China Evergrande днем ранее уведомил регуляторов об отмене согласованного в марте плана реструктуризации задолженности на сумму $35 млрд из-за худших, чем ожидалось, продаж.

Также во вторник стало известно, что индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организации Conference Board, в сентябре упал до 103 пунктов с 108,7 пункта в августе. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса в этом месяце до 105,5 пункта, по данным Trading Economics. Продажи новых домов в США в августе упали на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем - максимальными темпами с сентября прошлого года, составив 675 тыс. в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в августе до 700 тыс. с ранее объявленного уровня.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в среду. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 0,18%. Вместе с тем южнокорейский фондовый индекс Kospi теряет 0,2% в ходе торгов, австралийский индекс S&P/ASX 200 - 0,3%. Китай и Гонконг растут на позитивных сигналах из КНР. Индекс Shanghai Composite прибавил 0,2%, гонконгский Hang Seng - 0,5%.

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-августе 2023 года сократилась на 11,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до 4,656 трлн юаней ($637 млрд), сообщило Государственное статистическое управление. Однако в августе прибыль выросла на 17,2%, причем повышение было отмечено впервые со второго полугодия 2022 года. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду пообещал оказывать "более мощную поддержку" экономике. Китайский ЦБ будет фокусироваться на реализации шагов по смягчению денежно-кредитной политики, объявленных ранее, а также принимать меры для поддержания достаточного уровня ликвидности в финансовой системе и устойчивых темпов роста объемов кредитования, говорится в заявлении, распространенном по итогам прошедшего заседания НБК.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают расти утром в среду после подъема накануне, вызванного снижениями опасений по поводу мировой экономики и ростом тревог относительно дефицита топлива на мировом рынке. Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск составила $94,95 за баррель, что на 1,05% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на 0,7% - до $93,96 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились на 1,16% и составили $91,44 за баррель. По итогам прошлой сессии они выросли на 0,8% - до $90,39 за баррель.

Поддержку нефти оказывают опасения, что спрос сильно превысит предложение, усилившиеся после решений Саудовской Аравии и России продлить добровольные сокращения добычи. Также участники нефтяного рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы нефти в Штатах выросли на 1,59 млн баррелей. Неделей ранее резервы упали на 5,25 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в 17:30 мск в среду. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозируют, что данные укажут на сокращение запасов нефти на 320 тыс. баррелей, бензина - на 120 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 26 сентября выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 6,865 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,685 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился на 0,09% и составил 106,39 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,06%, опустившись до 856,98 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Роснефть-002Р-03" (-0,77%), "Почта России БО-002P-03" (-0,68%) и "Почта России-001Р-10" (-0,57%), а в лидерах повышения - облигации "Металлоинвест БО-04" (+0,5%), "РЖД-001P-02R" (+0,49%) и "Сбербанк-001Р-SBER16" (+0,31%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Альфа Дон Транс" (Воронежская область, город Павловск) завершило размещение дебютного 4-летнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 8-15-го купонов будет погашено по 10% от номинальной стоимости, еще 20% от номинала будет погашено в дату окончания 16-го купона. Кроме того, установлен call-опцион в дату окончания 8-го купона. Эмиссия размещена в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 2 млрд рублей. В рамках 15-летней программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Ранее компания на долговой рынок не выходила.

Топливная компания "Нафтатранс плюс" завершила размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 19% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена оферта в дату окончания 18-го купона.

ООО "Группа "Продовольствие" (Алтайский край) 28 сентября начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001P-03 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 16% годовых, купоны ежемесячные. В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 270 млн рублей.

Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) установил ставку 9-12-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 13,25% годовых. Эмитент разместил 10-летний выпуск на 7 млрд рублей в октябре 2019 года. Ставка текущего купона - 10,25% годовых. По выпуску 9 октября предстоит исполнение оферты. В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций МБЭС на 13,7 млрд рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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