ЛУКОЙЛ - один из дивидендных лидеров нефтегазового сектора РФ - "Финам"

"ЛУКОЙЛ" является одним из дивидендных лидеров нефтегазового сектора на российском фондовом рынке, повышенные нефтяные цены могут трансформироваться в рекордные дивиденды, говорится в комментарии аналитика "Финама" Сергея Кауфмана.

"Мировые цены на нефть закрепились выше отметки $90 за баррель марки Brent на фоне действий РФ и Саудовской Аравии. При этом рубль остается слабым, а дисконт на сорт нефти марки Urals сократился почти до $12 за баррель, на фоне чего рублевые цены на нефть находятся на повышенном по историческим меркам уровне. Благоприятная рыночная конъюнктура трансформируется в рост финансовых результатов и дивидендов "ЛУКОЙЛа". Политика компании предусматривает выплату 100% скорректированного FCF в виде дивидендов. Дополнительным позитивом могло бы стать хотя бы частичное одобрение сделки по выкупу бумаг эмитента у нерезидентов с дисконтом", - пишет эксперт в материале инвесткомпании.

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