Brent приближается к $95 за баррель

Уолл-стрит упала во вторник на фоне роста доходности гособлигаций. Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах в среду. Цены на нефть эталонных марок продолжают расти утром в среду.

Фондовые индексы США резко снизились по итогам торгов во вторник из-за роста доходности гособлигаций США до 16-летних максимумов и опасений по поводу китайской экономики.

Доходность десятилетних US Treasuries в ходе торгов поднималась до 4,57%, обновив максимум с 2007 года. Рост показателя спровоцировали "ястребиные" сигналы со стороны Федеральной резервной системы (ФРС).

Многие члены руководства Федрезерва в последние дни заявили, что Центробанку, скорее всего, придется снова повысить ставку и удерживать её на высоком уровне в течение длительного времени.

"Рисковые активы, и в особенности акции, с трудом переваривают повышения ставок. Корреляция между стоимостью акций и доходностью гособлигаций снова стала отрицательной, что отражает принцип "хорошие новости - это плохие новости", - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Кроме того, инвесторы с тревогой следят за новостями из сектора недвижимости Китая.

Во вторник Guangdong Adway Construction, предоставляющая услуги по внутренней и внешней отделке и дизайну, подала заявление о банкротстве из-за невозможности расплатиться по долгам, достигшим на конец мая 668 млн юаней ($91 млн). Девелопер China Evergrande днем ранее уведомил регуляторов об отмене согласованного в марте плана реструктуризации задолженности на сумму $35 млрд из-за худших, чем ожидалось, продаж.

Также во вторник стало известно, что индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организации Conference Board, в сентябре упал до 103 пунктов с 108,7 пункта в августе. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса в этом месяце до 105,5 пункта, по данным Trading Economics.

Продажи новых домов в США в августе упали на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем - максимальными темпами с сентября прошлого года, составив 675 тыс. в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в августе до 700 тыс. с ранее объявленного уровня.

Акции Thor Industries (SPB: THO) (SPB: THO) подешевели на 2,1%. Производитель "домов на колесах" в четвертом квартале 2023 финансового года снизил чистую прибыль более чем втрое из-за падения продаж в Северной Америке, хотя результат и оказался лучше ожиданий экспертов.

Стоимость бумаг Coty Inc. (SPB: COTY) снизилась на 1,8% после того, как один из крупнейших мировых производителей косметики и парфюмерии объявил о намерении разместить 33 млн новых акций на Парижской фондовой бирже.

Цена бумаг Ford Motor (SPB: F) опустилась на 1,2%. Американский автопроизводитель приостановил строительство предприятия по выпуску аккумуляторов для электрокаров в штате Мичиган. Окончательное решение о судьбе завода, в который компания планировала инвестировать $3,5 млрд, пока не принято.

Рыночная стоимость T-Mobile US Inc. поднялась на 0,3% после того, как компания объявила о выплате дивидендов в размере 65 центов на акцию.

Капитализация Sportsman''s Warehouse Holdings Inc. выросла на 6% после того, как ритейлер спортивных товаров и товаров для активного отдыха объявил о смене CEO. С 1 ноября компанию возглавит Пол Стоун, ранее отвечавший за розницу в ритейлере Cabela''s Inc. Он сменит на этом посту Джозефа Шнайдера, который до конца года продолжит занимать должность председателя совета директоров.

Бумаги Cintas Corp. (SPB: CTAS) подешевели на 5,3%, хотя поставщик корпоративной спецодежды и товаров с логотипами компаний в первом финансовом квартале увеличил чистую прибыль на 9%, выручку - на 8%.

Dow Jones Industrial Average опустился на 1,14% и составил 33618,88 пункта. Лидерами снижения в индексе стали акции ИТ-гигантов Apple Inc. (SPB: AAPL) и International Business Machines (SPB: IBM), подешевевшие на 2,3% и 2,2% соответственно. В плюсе закрылись бумаги всего двух компаний из 30, входящих в расчет индекса - Amgen (SPB: AMGN) и Travelers Cos. (SPB: TRV)

Значение Standard & Poor''s 500 понизилось на 1,47% - до 4273,53 пункта.

Nasdaq Composite упал на 1,57% и составил 13063,61 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в среду.

Китай и Гонконг растут на позитивных сигналах из КНР. Индекс Shanghai Composite прибавил 0,2%, гонконгский Hang Seng - 0,5%.

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-августе 2023 года сократилась на 11,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до 4,656 трлн юаней ($637 млрд), сообщило Государственное статистическое управление.

Однако в августе прибыль выросла на 17,2%, причем повышение было отмечено впервые со второго полугодия 2022 года.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду пообещал оказывать "более мощную поддержку" экономике. Китайский ЦБ будет фокусироваться на реализации шагов по смягчению денежно-кредитной политики, объявленных ранее, а также принимать меры для поддержания достаточного уровня ликвидности в финансовой системе и устойчивых темпов роста объемов кредитования, говорится в заявлении, распространенном по итогам прошедшего заседания НБК.

В числе лидеров роста в материковом Китае - акции компаний "зеленой" энергетики. Стоимость бумаг Longi Green Energy выросла на 5,7%, Sungrow Power - на 4%, Ja Solar Technology - на 3,6%.

В Гонконге уверенно дорожают акции Wuxi Biologics (+4,4%), Hansoh Pharmaceutical (+4,1%), Xiaomi (SPB: 1810) Corp. (+2,2%), Baidu Inc. (SPB: BIDU) (+1%).

Стоимость бумаг Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. поднялась на 0,7%. Накануне стало известно, что китайский интернет-гигант готовит размещение акций своего логистического подразделения Cainiao Smart Network в Гонконге.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 0,2% в ходе торгов. Котировки акций Honda Motor снизились на 0,2%, Fast Retailing - на 2,2%, Japan Tobacco - на 0,4%, Sumitomo Mitsui Financial - на 0,7%.

Стоимость бумаг Advantest Corp. поднялась на 1,6%, Toyota Motor - на 0,9%.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi теряет 0,2% в ходе торгов, австралийский индекс S&P/ASX 200 - 0,3%.

В Сиднее дешевеют акции Computershare Ltd. (-1,4%) и Technology One (-0,3%). В то же время дорожают бумаги BHP Group (+0,2%), Fortescue Metals (+0,9%).

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти утром в среду после подъема накануне, вызванного снижениями опасений по поводу мировой экономики и ростом тревог относительно дефицита топлива на мировом рынке.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:16 мск составляет $94,91 за баррель, что на $0,95 (1,01%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $0,67 (0,7%) - до $93,96 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,96 (1,06%) и составили $91,35 за баррель. По итогам прошлой сессии они выросли на $0,71 (0,8%) - до $90,39 за баррель.

Поддержку нефти оказывают опасения, что спрос сильно превысит предложение, усилившиеся после решений Саудовской Аравии и России продлить добровольные сокращения добычи.

"Кажется, ничто не может помешать ралли цен на нефть, - отметил старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя. - Трейдеры на энергетическом рынке быстро распознают бычий тренд, и для того, чтобы его прервать, потребуется гораздо больше, чем сильный доллар и ослабление спроса".

Также участники рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США.

По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы нефти в Штатах выросли на 1,59 млн баррелей. Неделей ранее резервы упали на 5,25 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в 17:30 мск в среду. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозируют, что данные укажут на сокращение запасов нефти на 320 тыс. баррелей, бензина - на 120 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.