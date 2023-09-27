Торговый диапазон нефти на уровнях $90-95/барр. пока сохраняет актуальность - БКС Экспресс

Торговый диапазон на уровнях $90-95 за баррель нефти марки Brent пока сохраняет актуальность, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Цены на нефть во вторник показали волатильную сессию. Котировки марки Brent опустились до двухнедельного минимума, после чего отскочили и начали формировать восстановительное движение. В среду утром рост продолжается, поддерживаемый умеренно позитивной статистикой по запасам от API. Внутри дня в фокусе могут быть официальные данные от EIA, - отмечает аналитик в комментарии. - Фьючерсы на нефть марки Brent в ближайшие недели могут "дрейфовать" в коридоре $90-95 за баррель, отыгрывая колебания сантимента на фоне переменчивого новостного потока. В основном новостная повестка может быть сформирована высказываниями разных аналитиков и чиновников о перспективах монетарной политики и мировой экономики. В конце недели ожидаются предварительные данные по инфляции в еврозоне за сентябрь, которые могут подстегнуть публичную дискуссию".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.