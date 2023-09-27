Рубль чуть подрастает к доллару, стабилен к юаню на фоне дорожающей нефти и налогового периода

Москва. 27 сентября. Доллар США немного снижается, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль чуть подрастает на фоне растущих нефтяных цен и поддержки компаний-экспортеров, создавших спрос на рублевую ликвидность в рамках налогового периода сентября.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 96,2275 руб./$1 (-15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 1,03 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1 коп. - до 13,159 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка укрепляется за счет продолжающих расти нефтяных котировок, также поддержку ему оказывают компании-экспортеры, которым предстоит в четверг, 28 сентября, перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы. Мировые фондовые рынки меняются разнонаправленно, не оказывая заметного влияния на нацвалюту.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $94,9 за баррель, что на 1,02% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $91,33 за баррель (+1,05% к итоговому значению предыдущей сессии).

Фондовые индексы США резко снизились по итогам торгов во вторник из-за роста доходности гособлигаций США до 16-летних максимумов и опасений по поводу китайской экономики.

Доходность десятилетних US Treasuries в ходе торгов поднималась до 4,57%, обновив максимум с 2007 года. Рост показателя спровоцировали "ястребиные" сигналы со стороны Федеральной резервной системы (ФРС).

Многие члены руководства Федрезерва в последние дни заявили, что американскому центробанку, скорее всего, придется снова повысить ставку и удерживать ее на высоком уровне в течение длительного времени.

"Рисковые активы, и в особенности акции, с трудом переваривают повышения ставок. Корреляция между стоимостью акций и доходностью гособлигаций снова стала отрицательной, что отражает принцип "хорошие новости - это плохие новости", - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду меняются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 теряет 0,51%, китайский CSI300 растет на 0,31%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,79%, южнокорейский Kospi снижается на 0,33%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,32%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,19%.